Ein 26-jähriger Mann flog am vergangenen Wochenende von Guatemala nach Miami - als blinder Passagier im Fahrwerk des Flugzeugs. Er wurde nach der Landung am Flughafen in Miami entdeckt. Dass er die Reise praktisch unverletzt überlebte, grenzt an ein Wunder.

Sandra Havenith 30.11.2021, 11.54 Uhr