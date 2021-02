Öffentlicher Verkehr Nebeneinandersitzen streng verboten! Mit diesen Massnahmen kämpft Skandinavien gegen die Pandemie bei den Pendlern Sie wägen Waggons, streichen Stehplätze und promoten Roadtrips mit dem Auto: Die nordischen Staaten haben Corona im öffentlichen Verkehr den Kampf angesagt. Niels Anner aus Kopenhagen 24.02.2021, 05.00 Uhr

In Gruppen im Zug stehen, ohne Maske und ohne Reservation? Das könnten sich die drei Schwedinnen in Stockholm heute nicht mehr leisten. Getty/Stockholm, August 2020

Randvolle Züge und Busse sorgten in der Schweiz nicht nur während der Skiferien mancherorts für Kopfschütteln. Mit Zusatzzügen und Extrabussen versuchte man allenthalben, das Gedränge im öffentlichen Verkehr zu verhindern und für Corona-konforme Verhältnisse zu sorgen. Das Zugfahren verbieten aber will man den Menschen hierzulande noch nicht.

«Wir möchten den Leuten nicht vorschreiben, wann sie wohin fahren dürfen.»

So sieht das Ueli Stückelberger, Direktor des Verbands öffentlicher Verkehr.

Ganz anders gehen die skandinavischen Länder mit dem Problem der überfüllten Züge und um. Neuerdings gelten im hohen Norden strenge Regeln für alle, die sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegen wollen. Anders – glaubt Skandinavien – sei der Pandemie nicht beizukommen.

Ein Überblick über die nordischen ÖV-Massnahmen:

- Ab auf die Waage! Um die überfüllten Abteile im Nahverkehr in den Griff zu krigen, greift Kopenhagen zu einer fast schon irrwitzigen Massnahme: Die Dänen lassen ihre Waggons wägen und schätzen auf Grund des Gewichtes ab, wie viele Passagiere bereits im Zug sitzen. In der Hauptstadt kann man dank live übertragenen Gewichtsdaten jederzeit sehen, wie stark belegt die gewünschte Zugsverbindung bereits ist. Die strenge Homeoffice-Empfehlung hat zwar zu einer Entspannung der Lage im Grossstadtverkehr geführt. Dank den Zugswagen sollen die Pendlerströme jetzt aber noch besser verteilt werden können.

Zeitweise verwaist: eine U-Bahn-Station in Kopenhagen. Pixabay

- Nebeneinandersitzen ist verboten! In Lautsprecherdurchsagen werden Fahrgäste in Kopenhagen angewiesen, wie sie sich genau hinsetzen sollen: nicht nebeneinander, nicht gegenüber – und mit möglichst viel Abstand. Dabei erweist sich das Design der S-Bahnen als Vorteil. Diese sind für den Transport von vielen Fahrrädern eingerichtet und entsprechend geräumig und offen. Die Passagiere können sich dadurch leicht verteilen.

- Ohne Sitzplatzreservation gibt’s keine Reise! Auf längeren Zugfahrten gibt es in Skandinavien eine Pflicht zur Sitzplatzreservation, damit die Bahnen das Fahrgastaufkommen steuern können. Wenn die Wunschverbindung ausgebucht ist, müssen die Skandinavier wohl oder übel den nächsten Zug nehmen. In Schweden, Norwegen und Finnland war dies bereits vor Corona die Regel. Auch Dänemark hat seit Corona alle Stehplätze abgeschafft und verlangt zwingend eine Platzreservation; diese ist gratis und wird online bestellt, was auch kurz vor der Abfahrt noch möglich ist.

- Bucht Geistersitze! Das Sitzplatzbuchen sind sich die Skandinavier also bereits gewohnt. Neu aber gibt es vielerorts die Möglichkeit, zusätzlich zum eigenen noch einen weiteren freien Platz neben sich zu buchen. In Finnland kann man sich gar ein ganzes, geschlossenes Abteil für zwei, vier oder sechs Personen reservieren lassen.

Zugreisen durch Dänemark sind nur noch mit Sitzplatzreservation möglich. Pixabay

- ÖV wird exklusiv! In Norwegen, Schweden und Dänemark ist die Anzahl der verfügbaren Plätze im überregionalen Zugs- und Busverkehr um 50 Prozent reduziert worden. Damit ist die Hälfte der Sitze im Buchungssystem gesperrt. In Finnland verteilen Algorithmen die Reservationen möglichst weit auseinander. Die dänischen Bahnen haben sich das Ziel gesetzt, auch im Nahverkehr bloss eine 50-Prozent-Auslastung zu haben. Und in Norwegen ruft das Bahnunternehmen Go-Ahead Nordic in fast schon geschäftsschädigender Manier dazu auf, doch aufs «Fahrrad oder andere Verkehrsmittel umzusteigen».

- Auslandreisen ohne triftigen Grund? Könnt ihr vergessen! Da in Skandinavien viele Grenzrestriktionen bestehen, fahren die schwedischen und finnischen Bahnen nicht mehr nach Dänemark oder nach Russland. Auf der wichtigen Öresundverbindung zwischen Kopenhagen und Malmö verkehren jedoch weiterhin Regionalzüge. Reisende brauchen aber triftige Gründe wie Job oder Familie, um über die Grenze zu kommen. Auch dann darf man internationale Verbindungen natürlich nur nutzen, wenn man ein negatives Testergebnis vorweisen kann.

Hier führt eh kein öV hin: ein «Mökki»-Ferienhaus in Schweden. Pixabay

- Fahrt Auto! Den Skandinaviern kommt schliesslich ihre Geographie entgegen. Skigebiete etwa werden sowieso meist mit dem Auto besucht, weil der öffentliche Verkehr vor allem im Norden weniger engmaschig ist als etwa in der Schweiz. Zudem braucht es fast immer ein Auto, um zu «hytte», «stuga» oder «mökki» zu kommen. Die eigenen oder gemieteten Ferienhütten in der Natur draussen sind die Standard-Unterkunft im Norden. Das wird auch nach der Pandemie so bleiben.

Und übrigens: Wer nicht warten kann, bis Zugsreisen in den hohen Norden wieder möglich sind, der kann sich virtuell ins Cockpit der Lokomotive der Norwegian State Railways setzen und durchs verschneite Königreich fahren. Viel Spass!