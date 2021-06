Öltransport Umstrittenes Pipeline-Projekt Keystone XL endgültig gescheitert Die Pipeline sollte westkanadische Ölfelder mit den USA verbinden. Das Projekt war heftig umstritten. Unter US-Präsident Obama noch verboten, bewilligte Donald Trump den Bau, nun zog die Biden-Regierung die Bewilligung wieder zurück. Der Betreiber hat das Projekt nun aufgegeben. 10.06.2021, 08.48 Uhr

Das seit vielen Jahren von Umweltschützern bekämpfte Öl-Pipeline-Projekt Keystone XL ist von seinen Betreibern endgültig abgeblasen worden. Nach Prüfung der verbleibenden Optionen und Rücksprache mit der Regierung der kanadischen Provinz Alberta sei das Vorhaben beendet worden, teilte die TC Energy Corporation am späten Mittwoch (Ortszeit) in Calgary mit. Damit endet ein langer und zäher Konflikt zwischen der Ölindustrie und Umweltschützern, der auch Gerichte und die Politik in den USA und Kanada intensiv beschäftigte.