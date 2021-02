Österreich Das Land der Unbeugsamen: Tirol lehnt sich gegen die Regierung auf – und wird an Wiener Coronademos dafür gefeiert Tirol ist einmal mehr zum Virus-Hotspot geworden, dieses Mal für die Mutation aus Südafrika. An den Grenzen kontrolliert das Militär. In der Region selbst verbittet man sich Kritik am Krisenmanagement. Stefan Schocher aus Wien 18.02.2021, 13.30 Uhr

Österreich hat viele Täler. Tirol aber, das ist ein Land mit ganz besonders tiefen Schluchten. Unbeugsam gibt man sich dort. Streitbar. Und dann aber doch sehr schnell sehr tief beleidigt, wenn es mal Kritik hagelt. Fehlereinsicht – Fehlanzeige.

Und Kritik hagelt es viel dieser Tage. Denn es drängt sich immer mehr der Eindruck auf, dass das Krisenmanagement der Landes eher Gefahrenquelle als Lösungsansatz ist.

Seit der Vorwoche kontrolliert nun das Militär die inner-österreichischen Grenzen zu Tirol.

Ausreisetestkontrolle an der Grenze zu Deutschland bei Kufstein. Keystone

Seit dem Wochenende haben auch Deutschland und Italien ihre Grenzen zu dem Land praktisch dicht gemacht. All das ist eine Folge des Auftauchens grosser Cluster mit der südafrikanischen Mutation des Coronavirus in Tirol. Selbst von einer Tiroler Mutation war bereits die Rede.

Virologen mahnten lautstark

Rasch sollte man handeln, so die Mahnung seitens Virologen. Gedauert hat es aber fast eineinhalb Wochen. Denn Tirol tat das, was es schon gegen Napoleon getan hat: Es legte sich quer. Nun hat man sich geeinigt zwischen Wien und Innsbruck, wie es scheint. Zu spät, wie man in Italien und Deutschland meinte – und Konsequenzen zog.

Den inner-österreichischen Massnahmen hat man in Tirol nur zähneknirschend und nach langem Ringen zugestimmt. Vor allem den deutschen Grenzschliessungen gegenüber aber sieht man rot: Landeshauptmann Günther Platter sagte zu den Grenzkontrollen, «eine solche Vorgangsweise ist weder verhältnismässig noch sinnvoll».

Und Schützenhilfe in dieser Sache – anders als im Kampf gegen Napoleon – kommt aus Wien: Als «absolut inakzeptabel» bezeichnete nun Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) das neue Grenzregime.

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP). Keystone

«Diese Massnahme von Bayern ist unausgegoren und löst nur Chaos aus», so der Minister. Und:

«Mit dem Finger auf das Bundesland Tirol zu zeigen, ist vielmehr eine Provokation als eine geeignete Massnahme zur Eindämmung der Pandemie und ihrer Auswirkungen.»

Auch Aussenminister Alexander Schallenberg forderte «Mass und Ziel» und warnte vor «überschiessenden Schritten, die mehr schaden als nützen». Die Botschafter Deutschlands und Italiens wurden am Sonntag ins Aussenministerium gebeten.

Mit ungenauen Zahlen argumentiert

So viel Einklang aber kann über die Zerwürfnisse der vergangenen Wochen wie des vergangenen Jahres nicht hinwegtäuschen: Erst hiess es in dem aktuellen Streit um die Mutationen aus Innsbruck, es gebe kein Problem, man habe alles unter Kontrolle. Zugleich hiess es, man wolle sich nicht für gute Pandemie-Politik bestrafen lassen und lehnte alle speziell auf Tirol bezogenen Massnahmen ab. Dann wurde deutlich, dass Tirol allem Anschein nach mit zumindest ungenauen Zahlen zu den Mutationsfällen argumentiert hatte. Jetzt fordert Tirol, im Impfplan vorgezogen zu werden, weil man so exponiert sei in dieser Krise.

Das Vertrauen zwischen Wien und Innsbruck ist erschüttert. Der Streit um die Mutationen aber war nur der letzte Schritt in einer langen Geschichte der Entfremdung: Wien hatte in Tirol immer den Status der äusseren Macht, die des Verrats verdächtigt wird. Und auch das ist der Fall, seit Napoleon und die Bayern in Tirol einfielen, sich die Tiroler unter dem Wirt Andreas Hofer auflehnten, man in Wien aber einen Ausgleich suchte, Frieden schloss und die Tiroler fallen liess. In der jüngeren Geschichte waren es allerdings eher Ischgl und die Handhabe dieser Pandemie, die zwischen Wien und Innsbruck Auffassungsunterschiede deutlich zutage treten liessen.

Vor diesem Hintergrund ist wohl auch die jetzige fast demonstrative Schützenhilfe aus Wien zu sehen. Denn man hat sich in Wien zwar damit abgefunden, dass die Tiroler tun, was die Tiroler tun. Sie gegen Wien aufbringen, das will man aber nicht – weder innerhalb des Staates Österreich, noch innerhalb der ÖVP .

Bei Coronademos am Wochenende in Wien wurden bereits Tirol-Fahnen geschwungen und die Solidarität mit Tirol ausgerufen.

«Tirol wehrt sich»: Die Regionalflagge an einer Coronademonstration in Wien am 13. Februar 2021. APA/THOMAS KARABACZEK

Das hat weniger mit Tirol an sich zu tun als mit dem Geist, der mitschwingt: Der des Unbeugsamen gegenüber einer Zentralregierung. Und dass ein ÖVP-Landeshauptmann jetzt zum Freiheitshelden einer ultrarechten Verschwörer-Bewegung wird, das dürfte selbst innerhalb der ideologie-elastischen ÖVP nicht gut ankommen.