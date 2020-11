Geschäfte und Schulen schliessen: Österreich geht ab Dienstag für drei Wochen in den Corona-Lockdown

Institut: Corona-Lage in Deutschland weiter ernst

Die Corona-Lage in Deutschland ist nach Einschätzung des staatlichen Robert Koch-Instituts (RKI) nach wie vor sehr ernst. Das Infektionsgeschehen nehme immer noch in ganz Deutschland zu, Kliniken meldeten zunehmend Engpässe, sagte RKI-Chef Lothar Wieler am Donnerstag in Berlin.