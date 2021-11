Arzt aus Österreich: Covid-Patienten teils 100 Tage auf IPS

Österreich «Manche Covid-Patienten liegen 100 Tage bei uns»: Intensiv-Arzt Christoph Hörmann über falsche Vorurteile Christoph Hörmann leitet die Intensivmedizin am Universitätsklinikum im österreichischen St.Pölten. Er sagt, viele hätten ein falsches Bild der Situation. Aufgezeichnet: Stefan Schocher Jetzt kommentieren 27.11.2021, 05.00 Uhr

In Österreich sind die Intensivstationen weiterhin – unter anderem wegen Covid-Patienten – gefüllt. Keystone

Vor einer Woche hat die österreichische Regierung eine allgemeine Impfpflicht ab Februar angekündigt. Seit Montag gilt im Land ein Lockdown. Die Situation in den Spitälern bleibt äusserst angespannt, wie Christoph Hörmann, Leiter der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin am Universitätsklinikum St. Pölten erzählt:

«Wir haben derzeit viele Ungeimpfte in Behandlung – darunter viele jüngere Menschen. Teilweise haben wir aber auch immunisierte Covid-Patienten, bei denen die Impfwirkung nachlässt. Wir sehen da aber vor allem leichte Verläufe. Wegen der grossen Belastung haben wir in Niederösterreich die planbaren medizinischen Behandlungen deutlich reduzieren müssen, um Betreuungskapazitäten zu schaffen. Die Betreuung der hoch infektiösen Covid-Patienten braucht sehr viel Personal.»

Mehr Intensivbetten sind nicht die Lösung

Der Arzt fährt fort: «Dazu kommt, dass in der letzten Welle rund jeder dritte Patient, der wegen einer Covid-Infektion auf die Intensivstation gekommen ist, auch bei uns im Spital gestorben ist. Jeder Todesfall zieht schwierige Gespräche mit den Angehörigen nach sich. Jetzt haben wir die Delta-Variante mit einer noch höheren Sterblichkeit. Wer sagt, man könnte die Situation mit mehr Intensivbetten entschärfen, der blendet diese Realität aus. Das wäre, wie wenn wir sagen: Lasst uns die Rettungshubschrauber aufstocken, dann gibt es keine Verkehrstoten mehr.

Eine grosse Belastung für die Intensivstationen ist darüber hinaus die Dauer der Intensivtherapie eines Covid-Patienten. Durchschnittlich liegen Patienten drei bis vier Tage bei uns. Bei Covid sind es im Schnitt zwei bis drei Wochen, bei einzelnen bis zu 100 Tage. Das ist mit ein entscheidender Faktor für die Auslastung der Intensivstationen.»

Schnelle Ausbildung für Pflegepersonal nicht möglich

Hörmann spricht aber auch über die nächsten Tage und Wochen. Und über einen Teufelskreis. Er sagt: «Wie sich die Situation in den kommenden Wochen entwickeln wird, ist offen. Wir haben viel gelernt. Andererseits aber sind unsere Intensivteams erschöpft. Ein grosser Vorteil in Österreich ist, dass jeder Anästhesist auch eine Intensivausbildung hat. Wenn jetzt Operationen reduziert werden, dann wird ärztliches Anästhesiepersonal frei für die Betreuung der Patienten auf der Intensivstation. Was allerdings das Pflegepersonal in diesem Bereich angeht: Das ist hoch spezialisiert, da kann man nicht so rasch in ein paar Wochen genügend neue Hilfskräfte nach-ausbilden. Für die Schulung von zusätzlichen Intensivpflegepersonen müssen wir aber auch auf Pflegekräfte zurückgreifen, die dann wiederum in anderen Bereichen fehlen. Ein Teufelskreis.»

Der Arzt schliesst mit dem Statement: «Von den Ärzten am Universitätsklinikum St.Pölten sind 95 Prozent geimpft. Beim Pflegepersonal sind es um die 80 Prozent. Bei denen, die bis jetzt nicht geimpft sind, da liegt es nicht an mangelnder Überzeugungsarbeit. Es ist ein Jammer, dass die Impfung so ideologisiert und politisiert worden ist. Die medikamentösen Therapien, die es gibt, die setzen vor allem frühzeitig lange vor der Aufnahme auf der Intensivstation an. Wenn die Patienten auf die Intensiv kommen, dann ist der Schaden an der Lunge schon geschehen.»