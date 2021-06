Pandemie Haben Marderhunde das Virus übertragen? Neue Theorie wirft Schlaglicht auf Chinas brutale Pelz-Industrie Auch in Wuhan wurden die Tiere auf dem Markt verkauft. Dass Peking den Pelzhandel nicht längst verboten hat, hat 14 Millionen Gründe. Fabian Kretschmer, Peking 09.06.2021, 05.00 Uhr

Eine Marderhund-Zuchtstation im chinesischen Hengdaohezi. EPA

Der Anblick, der sich den Tierschützern bot, offenbart die grausamen Bedingungen der chinesischen Pelzindustrie: Unzählige Tiere sind in Reihen von Gitterkäfigen eingesperrt, keines ist grösser als ein herkömmliches Transportkäfig für Hauskatzen. Sobald sie ausgewachsen sind, werden die pelzigen Marderhunde mit gezielten Elektroschlägen gelähmt, eh ihnen bei lebendigem Leib das Fell über die Ohren gezogen wird. Dann sterben die gehäuteten Tiere einen langsamen, qualvollen Tod.

«Solche Pelzbetriebe haben keinen Platz in einer modernen Gesellschaft. Es ist essenziell, dass wir den Pelzhandel ein für alle Mal beenden», sagt Kitty Block aus dem Vorstand von «Humane Society International» (HSI). Die Organisation hatte im November und Dezember letzten Jahres 13 Pelzfarmen in China besucht, um ein Schlaglicht auf die leidvollen Zuchtbedingungen in den Pelzfarmen zu werfen.

Den Aktivisten ging es dabei nicht darum, Beweise für den Ursprung der Coronapandemie zu liefern. Doch dieser Tage lässt sich die Recherchereise von HSI unter einem ganz anderen Licht betrachten: Denn der deutsche Virologe Christian Drosten vermutet ausgerechnet chinesische Pelzfarmen als Ausgangspunkt für die erste Übertragung des Coronavirus Sars-Cov-2 auf den Menschen.

Brutal - und trotzdem selbst in Pandemie-Zeiten legal: Chinas Pelzzucht-Industrie. Youtube

Im Interview mit dem Schweizer Magazin «Republik» kam der Virologe zum Schluss, dass ein Laborunfall aus technischen Gründen höchst unwahrscheinlich sei. Drosten hält ein anderes Szenario für sehr wahrscheinlich. Er sagt:

«Wenn Sie irgendwo eine Jacke kaufen mit Pelzkragen, ist das chinesischer Marderhund, fast ohne Ausnahme.»

Jene Felltiere sind also ein potenzieller Zwischenwirt – das fehlende Puzzleteil, das erklären würde, wie das Virus von wild lebenden Fledermäusen auf den Menschen übertragen werden konnte. «Marderhunden und Schleichkatzen stossen Todesschreie aus und brüllen, und dabei kommen Ärosole zustande. So kann sich dann der Mensch mit dem Virus anstecken», sagt der Institutsdirektor der Berliner Charité.

Nichts gelernt aus den Fehlern von vor 20 Jahren

Wenn das Szenario stimmt, dann wäre die jetzige Pandemie wohl zu verhindern gewesen, wenn die chinesische Regierung ihre Lehren aus der Sars-1-Epidemie vor knapp 20 Jahren gezogen hätte. Damals schon galten die Pelzfarmen als mögliche Ursprungsorte des Sars-Virus. Deswegen sei er so überrascht von der jetzigen Sars-Cov-2-Pandemie, sagt Drosten: Er habe «in der naiven Vorstellung gelebt» hat, dass «diese Art von Tierhandel unterbunden worden sei und dass das nie wieder kommen würde».

Doch jener Tierhandel wurde in China keineswegs unterbunden, wie ein Blick auf den vielbeachteten Huanan Markt in Wuhan zeigt. Auch in Wuhan haben Händler Marderhunde für umgerechnet rund 15 Euro pro Kilogramm verkauft, wie aus einer aktuellen Publikation des Fachmagazins «Nature» hervorgeht.

Auch in Guangzhou werden Marderhunde auf dem Markt verkauft. EPA

Im Februar 2020, also erst wenige Monate nach Ausbruch des Coronavirus, hat die chinesische Zentralregierung ein Verbot für den Handel und Verzehr von Wildtieren ausgesprochen, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Doch wie flächendeckend das Verbot umgesetzt wird, ist fraglich. Nach der Sars-Epidemie zu Beginn der Jahrtausendwende dauerte ein ähnliches Verbot nur gerade ein Jahr lang, ehe die meisten Märkte wieder aufgemacht haben und die Nachfrage wieder anzog.

Pelzindustrie hat Millionen aus der Armut befreit

Der blühende Handel mit wilden Tieren hat seinen Urpsrung in den 1980er-Jahren, als sich das Land im Zuge von grundlegenden Reformen wirtschaftlich öffnete. Die Regierung sah in der Aufzucht von exotischen Tieren eine Möglichkeit, um die verarmte Landbevölkerung aus der Armut zu hieven. Erst vor wenigen Jahren hiess es in einer Stellungnahme der chinesischen Akademie für Ingenieurswissenschaften:

«Die Wildtier-Industrie hat effektiv zur regionalen wirtschaftlichen Entwicklung beigetragen und das Einkommen von Landwirten und lokale Steuereinnahmen massiv gesteigert».

Noch vor vier Jahren ging die Regierung davon aus, dass die Branche rund 14 Millionen Personen Arbeitsplätze bot und einen Umsatz von umgerechnet 66 Milliarden Euro generierte. Fast 50 Milliarden davon fallen auf den Pelzmarkt.

So sehen die putzigen Tier in freier Wildbahn aus. Keystone

Pelzbetriebe sind in der Volksrepublik nach wie vor legal und weitgehend unreguliert. Und nachdem in Dänemark auf Nerzfarmen im November letzten Jahres nach einigen Covid-Fällen bis zu 17 Millionen Tiere gekeult wurden, haben vor allem chinesische Marderhund-Farmer von den gestiegenen Preisen profitiert.

Die chinesische Regierung hat extrem strenge Massnahmen eingeführt, um ihre Zero-Covid-Strategie aufrecht zu erhalten. Dabei kontrollieren die Behörden auch die Oberflächen von Tiefkühlprodukten aus dem Ausland, um den Import von Erregern zu verhindern. Gerne zeigte Peking mit dem Mahnfinger etwa auf norwegischen Lachs oder deutsche Schweinshaxe. Doch ihre eigene Pelzindustrie – die grösste der Welt – lässt die Regierung in Peking weitgehend unreguliert.

