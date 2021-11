Omikron versetzt die Welt in Panik

Pandemie Omikron: Südafrikanische Ärztin gibt Entwarnung – doch die Welt schaltet in den Panik-Modus Die Symptome seien deutlich schwächer als bei der Delta-Variante, betont Angelique Coetzee. Dennoch gehen immer mehr Grenzen wieder zu. Markus Schönherr, Kapstadt, und Samuel Schumacher 29.11.2021, 19.30 Uhr

Ein Passagier kommt im Schutzanzug am Flughafen von Sydney an. Auch in Australien ist die neue Mutante inzwischen nachgewiesen worden. EPA

Wie ansteckend und gefährlich die die neue Omikron-Mutation des Coronavirus genau ist, bleibt weiter unklar. Was das mikroskopisch kleine Unding aber ganz offensichtlich problemlos verursachen kann, ist weltweite Panik. Gestern hat Japan als drittes Land nach Marokko und Israel seine Grenzen für sämtliche ausländischen Reisenden geschlossen. Australien hat die für Mittwoch geplante Teilöffnung seiner Grenzen um mindestens zwei Wochen verschoben. Zahlreiche Länder weltweit haben Reisebeschränkungen verfügt. Und die Weltgesundheitsorganisation warnt im Brustton vor dem «sehr grossen Risiko», das von Omikron ausgehe.

Nachgewiesen ist die neue Mutante inzwischen in praktisch allen Erdteilen. Auch in der Schweiz ist das neue Virus am Sonntagabend erstmals aufgetaucht. Die betroffene Person – ein Südafrika-Rückkehrer – ist in Isolation.

Viel Lob für Südafrika: Nur, reicht das?

Die Wissenschaftler in Südafrika, wo die neue Mutation vergangene Woche erstmals nachgewiesen worden war, mahnten derweil zur Vorsicht. Bevor die Welt vorschnelle Schlüsse ziehen, solle man jetzt erstmals die Forschungsergebnisse abwarten. Laut Angelique Coetzee, Vorsitzende der South African Medical Association (SAMA), zeigten bisher alle Omikron-Erkrankten nur milde Symptome: «Wir nehmen sie nicht mal ins Spital auf, sie sind zu Hause und es geht ihnen nach zwei bis drei Tagen besser.»

Entwarnung geben Mediziner aber noch nicht. Denn bisher hätten sich vor allem junge Menschen mit der möglicherweise ansteckenderen Virenmutation infiziert. Wie eine Erkrankung bei älteren Personen oder Risikogruppen verläuft, sei mangels Erfahrungen bisher noch unbekannt.

Angst hat Südafrika weniger vor dem Virus als viel mehr vor den wirtschaftlichen Folgen, die ein die neuen Reisesperren für das Land bedeuten. Die internationalen Solidaritätsrufe mit dem Land, das seine wissenschaftlichen Erkenntnisse bereits bei der Entdeckung der Beta-Variante schnell und transparent kommuniziert hatte, werden lauter. Jens Spahn, der amtierende deutsche Gesundheitsminister, schreib mit Blick auf Südafrika auf Twitter: «So funktioniert globale Pandemiebekämpfung.» Die «vorbildliche Transparenz» der südafrikanischen Wissenschaft verdiene internationale Unterstützung.

Uno soll rechtlich gegen Schweiz vorgehen

Südafrika und zahlreiche andere Länder des globalen Südens hatten in den vergangenen Tagen mit Nachdruck gefordert, dass sie endlich mit ausreichend Impfstoff versorgt werden.

Unterstützung erhielten die benachteiligten Länder am Montag aus Genf: WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte:

«Impfstoff-Gerechtigkeit ist kein Akt der Güte, sie ist im besten Interesse jedes einzelnen Landes.»

WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus fordert endlich Impfstoffe für die Entwicklungsländer.

Die Gesundheitsminister der G7-Staaten versprachen gestern, die Impfstoffspenden voranzubringen.

Das alleine reiche nicht, teilte gestern die Global Nurses United, ein weltweiter Verbund von Pflegefachpersonen mit insgesamt rund 25 Millionen Mitgliedern, in einem offenen Brief mit. Der Verbund fordert die Vereinten Nationen auf, rechtlich gegen die EU, die Schweiz, Norwegen und Singapur vorzugehen, weil die vier Länder weiter die Patentrechte der Pharmariesen schützten, statt die Rezepte für die wirksamen Impfstoffe endlich freizugeben. Nur so könne die dringend nötige Impfoffensive in den Entwicklungsländern endlich in Angriff genommen werden.