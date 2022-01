Omikron: US-Virologe Fauci warnt vor falscher Covid-Statistik

Pandemie Omikron und die falsche Statistik: Deshalb gibt Bidens Chef-Virologe Anthony Fauci vorsichtige Entwarnung Befinden wir uns mitten in der allerletzten Welle dieser Pandemie? Gut möglich, glauben Experten. Doch die Gefahr ist noch nicht vorüber. Samuel Schumacher 1 Kommentar 03.01.2022, 11.55 Uhr

Anthony Fauci, 81, gibt noch keine Entwarnung. Doch der medizinische Chefberater von US-Präsident Joe Biden sieht erste Hoffnungsschimmer am pandemischen Horizont. Keystone

Ein «Tsunami» an neuen Fällen rolle auf die Welt zu, warnt die Weltgesundheitsbehörde WHO. Eine «Wand» sei das, keine Welle, sagen Experten. Und die nationalen Gesundheitsämter weltweit publizieren täglich neue Höchstwerte an Covid-Ansteckungen. Omikron hat die Welt im Klammergriff. Steht der schlimmste Moment der Pandemie erst noch bevor? Oder ist das endlich das unheimliche Finale, nachdem sich die Pandemie mit röchelndem Getose definitiv von der Bühne verabschiedet?

Anthony Fauci, der medizinischen Chef-Berater von US-Präsident Joe Biden, macht mindestens leise Hoffnung darauf, dass wir das Gröbste bald überstanden haben. Die Zahlen in seiner amerikanischen Heimat (gegen 300’000 Neuansteckungen und 1200 Tote pro Tag) sind zwar erschreckend. Fauci aber wiederholte in mehreren TV-Interviews am Sonntag:

«Wir wollen nicht allzu viel Optimismus versprühen. Aber: Trotz der hohen Ansteckungszahlen in den USA können wir keinen entsprechen raschen Anstieg der Hospitalisierungen feststellen.»

Wichtig sei deshalb, dass man sich von den hohen Ansteckungszahlen nicht ablenken lasse und den Blick stattdessen auf die Hospitalisierungen lenken solle.

Und auch da sei Vorsicht geboten. Denn: Den vermeintlichen Anstieg von Hospitalisierungen bei Kindern und Jugendlichen müsse man klar relativieren, sagt Fauci. Die Statistik sei in diesem Punkt schlicht falsch. Das Problem: Auch Kinder, die wegen etwas ganz anderem – zum Beispiel einem gebrochenen Bein – in ein Spital eingeliefert und da dann positiv auf Corona getestet würden, tauchten in der Statistik als Covid-Hospitalisierungen auf. Das müsse man dringend anpassen, fordert Fauci.

Auch in der Schweiz gehen die Hospitalisierungen zurück

Jüngste Zahlen aus Südafrika und Grossbritannien sowie neue Erkenntnisse aus Tierversuchslabors würden bestätigen, dass sich Omikron zwar rasend schnell ausbreitet, aber im Schnitt deutlich mildere Verläufe verursache, betonte der 81-jährige Virologe. Zwar bestehe aufgrund der extrem hohen Ansteckungszahlen weiter das Risiko, dass das Gesundheitssystem an seine Belastbarkeitsgrenze stosse. «Das Beispiel Südafrika hat aber gezeigt, dass die Omikron-Welle genau so rasch wieder abflachen kann, wie sie in die Höhe geschossen ist», sagte Fauci dem Fernsehsender ABC.

In der Schweiz bleibt die Lage vorerst angespannt: im Bild die Covid-Intensivstation im Zürcher Stadtspital Triemli. Keystone

In Südafrika, wo die neue Virus-Mutante im November erstmals nachgewiesen werden konnte, flacht die Omikron-Welle bereits wieder ab. Die Todeszahlen sind laut den südafrikanischen Gesundheitsbehörden nur leicht angestiegen, die Spitäler kamen nicht an ihre Belastungsgrenzen. Auch in der Schweiz waren die Hospitalisierungen im 7-Tages-Schnitt zuletzt trotz rasant steigender Ansteckungszahlen rückläufig.

Die Covid-Hospitalisierungen in der Schweiz im 7-Tages-Schnitt: ein Grossteil der Eingelieferten sind Ungeimpfte. BAG

Angesichts dieser Entwicklung hat Amerika auf Anraten von Fauci und seinen Kolleginnen die Isolationspflicht für asymptomatische Infizierte von 10 auf 5 Tage verkürzt. Neue Daten würden darauf hinweisen, dass asymptomatische Infizierte nach fünf Tagen bereits deutlich weniger ansteckend seien, sagte Fauci.

Eine entsprechende Verkürzung der Isolationspflicht wird auch in der Schweiz diskutiert. Entschieden haben die Behörden hierzulande allerdings noch nicht.

