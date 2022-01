Vorkrisenniveau: US-Arbeitslosenquote fällt auf 3,9 Prozent

Pandemie US-Arbeitslosenquote fällt auf 3,9 Prozent - Vorkrisenniveau erreicht In den USA ist die Arbeitslosigkeit Ende des vergangenen Jahres weiter gesunken und hat das Niveau vor der Corona-Krise erreicht. 07.01.2022, 19.27 Uhr

Analysten sind vom Ausmass des Rückgangs überrascht. Keystone

(dpa) In den USA ist die Arbeitslosigkeit Ende des vergangenen Jahres weiter gesunken und hat das Niveau vor der Corona-Krise erreicht. Die Arbeitslosenquote fiel im Dezember im Monatsvergleich um 0,3 Prozentpunkte auf 3,9 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Es ist der sechste Rückgang der Quote in Folge. Analysten wurden vom Ausmass des Rückgangs überrascht. Sie hatten im Durchschnitt nur mit einem leichten Absinken der Quote auf 4,1 Prozent gerechnet.