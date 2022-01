Wuhan zwei Jahre nach dem Corona-Lockdown

Pandemie Wuhan zwei Jahre nach dem weltweit ersten Corona-Lockdown: Schweigen ist hier Trumpf Vor genau zwei Jahren ging die chinesische Millionenstadt als erste weltweit in einen harten Lockdown. Seither ist nichts mehr, wie es einst war. Fabian Kretschmer, Wuhan 23.01.2022, 05.00 Uhr

Ein Sicherheitsmann schickt Schaulustige vor dem Virologie-Institut in Wuhan weg. Keystone

Dandan seufzt, wenn sie davon erzählt, wie sich ihre Heimat in den letzten zwei Jahren gewandelt hat. Vieles gäbe es zu sagen, meint die alleinerziehende Mutter aus Wuhan. Sie sagt:

«Das Schlimmste ist, dass wir über das meiste nicht reden dürfen – nicht einmal zuhause in der Familie.»

Ihre Tochter könnte sich vor den Lehrern verplappern. Und das könnte Konsequenzen haben für die ganze Familie. So tief greift die Selbstzensur in der 11-Millionen-Stadt, die vor genau zwei Jahren in den weltweit ersten Corona-Lockdown ging.

Die 38-Jährige sitzt in einem Starbucks-Café, im Einkaufszentrum nebenan herrscht emsiges Treiben. Wenig erinnert in der zentralchinesischen Provinzhauptstadt noch an die 76 Tage, während derer die Bewohner von Wuhan ihre Häuser nicht mehr verlassen durften.

Jeder hat Angst einen neuen Lockdown auszulösen

Dandan erzählt von einer verzweifelten Freundin, die in jenen Tagen kein Milchpulver mehr für ihr Neugeborenes auftreiben konnte. Andere Bekannte haben Familienangehörige verloren. «Ich werde immer öfters wie eine Spinnerin angeschaut, wenn ich über die Erinnerungen spreche.» Doch Vergessen, was damals wirklich passiert ist, das dürfe ihre Stadt jetzt nicht, sagt Dandan. Auch wenn das Chinas Behörden gerne anders hätten.

In Wuhan ist die Corona-Pandemie ausgebrochen. Vor zwei Jahren ging die Stadt in den Lockdown. Getty Images

Kaum ein Land hat sich in den vergangenen zwei Jahren so fundamental verändert wie China. Kaum ein Staat hat das Virus derart erfolgreich bekämpft wie die Volksrepublik. Und kaum ein Staat hält so eisern an seiner radikalen Pandemie-Politik fest wie das 1,4-Milliarden-Land. Bis heute ist die «Null-Covid-Strategie» oberstes Gebot. Erst kürzlich gingen mehrere Städte – darunter die Metropole Xian – wieder in den Lockdown, weil ein paar wenige Omikron-Fälle nachgewiesen worden waren.

Massentests und Lockdown wegen ein paar wenigen Infektionen: die chinesische Metropole Xian. Keystone

Der epidemiologische Erfolg der Volksrepublik zeugt auch vom stoischen Pragmatismus der Bevölkerung, die zu grossen Teilen trotz extrem niedriger Infektionszahlen nach wie vor Masken trägt und auf unnötige Reisen verzichtet. Doch die übertriebene Vorsicht hat auch mit einem sozialen Stigma zu tun: Die Angst vor dem Virus hat geradezu psychotische Züge angenommen. Eine einzige Infektion kann schliesslich zur Abriegelung ganzer Nachbarschaften führen. Die Angst, selber positiv getestet und für einen Lockdown verantwortlich gemacht zu werden, ist riesig.

Chinesen zeigen auf das Chaos im Westen

Auch das gegenseitige Verständnis zwischen dem Reich der Mitte und dem Westen ist erodiert. In den Fernsehbildern wird das vermeintliche Scheitern des Westens täglich aufs Neue betont: Chaos in den USA, Rekord-Infektionen in Grossbritannien und weitere Hiobsbotschaften aus dem Ausland bestimmen die Abendnachrichten.

Eine ganze Generation chinesischer Austauschstudenten sucht ihre berufliche Zukunft in der Heimat. Ausländische Forscher und Journalisten erhalten kaum noch Einreise-Visa. Und Xi Jinping, der das Riesenreich seit einer Dekade führt, hat seit knapp zweieinhalb Jahren weder China verlassen noch einen ausländischen Staatschef offiziell empfangen.