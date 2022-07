Debatte um Ballermann-Hit "Layla" - Justizminister gegen Verbot

Partyhit «Layla» Ballermann-Hit sorgt für Sexismusdebatte – sogar der Justizminister schaltet sich in die Diskussion ein Ein Partyhit mit extrem simplem Text stürmt in Deutschland die Singlecharts. Weil der Text vor Sexismus strotzt, soll er auf einem Volksfest nicht gespielt werden. Doch ein allgemeines Verbot für den «Ballermann»-Hit «Layla» sei übertrieben, sagt der Justizminister. Christoph Reichmuth, Berlin 13.07.2022, 18.06 Uhr

Würzburg: Das an der Vorderseite geöffnete Festzelt des Kiliani-Volksfestes. Die Stadt Würzburg hat das Abspielen des Ballermann-Hits «Layla» auf dem Kiliani-Volksfest verboten. Keystone/12.07.2022

Selbst die Produzenten des simplen Party-Hits «Layla» staunen über ihren Erfolg. Ihr Song steht seit drei Wochen auf Platz eins der deutschen Singlecharts. Auch in Österreich und der Schweiz feiert der Partyhit zweier bislang kaum bekannter Unterhalter grosse Erfolge, vor allem bei einem jüngeren Publikum.

«Ich hab nen Puff und meine Puffmama heisst Layla. Sie ist schöner, jünger, geiler», trällern DJ Robin, ein bislang kaum bekannter 26-Jähriger Stuttgarter, und sein Partner, Schlagersänger Michael Müller alias «Schürze».

«Geile Figur, blondes Haar», röhren sie ins Mikrofon von Volksfestbühnen. Das - zumeist wohl ordentlich angetrunkene - Publikum in Bierzelten oder am «Ballermann» grölt lautstark mit. «Es verwundert wahrscheinlich nicht nur uns, wie extrem gut diese Nummer angekommen ist», räumt der Prozent des Partyhits, Dominik de Léon, gegenüber dem «Spiegel» ein.

Selbst Nachwuchspolitiker feierten zu dem Lied

Der simple Song für feucht-fröhliche Stunden ist inzwischen allerdings zum Politikum geworden, der selbst in der Bundesregierung zu Reaktionen führt. Denn fraglos ist der Text des Schlagers nicht nur einfach gestrickt, sondern auch sexistisch. Das erste Mal wurde die Berliner Politik auf den Song Ende Juni aufmerksam. Damals liess die Junge Union von Hessen - also die Jugendvereinigung von CDU und CSU - am Ende ihrer Landestagung in Kassel den Song über Boxen scheppern.

Die Nachwuchspolitikerinnen und Nachwuchspolitiker, sozusagen die politische Elite in Spe, grölten zu dem sexistischen Lied lautstark und euphorisch mit. Dumm nur, dass die junge Union die Szene filmte und das Video über die sozialen Netzwerke verbreitete. Die hessischen Sozialdemokraten nahmen die Steilvorlage genüsslich auf. Die Genossinnen und Genossen warfen den jungen Konservativen «blanken Sexismus» vor.

Liedtext entspricht nicht «den Gepflogenheiten»

Die Debatte um «Layla» war von nun an politisch. Die ohnehin nervöse Debattenkultur in Deutschland sorgt dafür, dass Betreiber von Volksfesten kalte Füsse wegen «Layla» bekommen haben.

Veranstalter von Volksfesten in Würzburg und Düsseldorf haben entschieden, dass der Ballermann-Hit in ihren Bierzelten nicht gespielt wird. Zu heikel. «Ich bin der Meinung, dass dieses Lied überall hingehört - nur nicht auf unseren Festplatz», sagt Lothar Inden vom Schützenverein Sankt Sebastianus, dem Veranstalter der Düsseldorfer Chilbi. Der Text entspreche «nicht den Gepflogenheiten seines Traditionsvereins», stellten die Schützen in einer Mitteilung fest.

Dass nun aber sogar Bundesjustizminister Marco Buschmann in die «Layla»-Debatte eingreift, ist bemerkenswert. Das liegt daran, dass in Würzburg die Behörden eingegriffen und den Song an ihrem Volksfest verboten haben - und dass aus feministischen und linken Kreisen zuletzt gar der Ruf laut wurde, den Partyhit «Layla» komplett aus den deutschen Charts zu verbannen. Solche Eingriffe gehen dem FDP-Politiker dann doch zu weit. Via Twitter meinte er:

«Man muss Schlagertexte nicht mögen. Man kann sie sogar doof oder geschmacklos finden. Sie aber behördlich zu verbieten, finde ich, ist eins zu viel.»

«Layla» gibt es im Festzelt von Düsseldorf und Würzburg also nicht zu hören. Dafür vermutlich andere Hits von Mickie Krause und Co. Dann grölen sie eben zu Songs wie diesen hier: «Geh mal Bier holn’ - Du wirst schon wieder hässlich!»