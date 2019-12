PC-12-Absturz in Amerika fordert neun Tote – darunter zwei Kinder Beim Absturz eines Kleinflugzeugs des Nidwaldner Herstellers Pilatus im US-Staat South Dakota sind neun Menschen ums Leben gekommen, darunter zwei Kinder. Das einmotorige Passagierflugzeug stürzte bei stürmischen Wetter und Schneefall am Samstag kurz nach dem Start ab. 01.12.2019, 11.11 Uhr



Eine PC-12 von Pilatus ist am Samstag im US-Bundesstaat South Dakota abgestürzt. Archivbild:

(sda) Die US-Bundesluftfahrtbehörde FAA teilte Medienberichten zufolge mit, dass sich der Unfall knapp zwei Kilometer vom Flughafen der Stadt Chamberlain ereignete. An Bord der Pilatus PC-12, die in Nidwalden hergestellt werden, seien zwölf Menschen gewesen. Die drei Verletzten würden in Spitälern behandelt. Unter den Opfern war auch der Pilot. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde (NTSB) teilte im Kurzbotschaftendienst Twitter mit, sie untersuche den Absturz.