Peking fürchtet Kontrollverlust wegen Corona-Virus

Wer dieser Tage in Peking einen Café Latte bestellen möchte, muss sich nicht nur von der Bedienung seine Körpertemperatur scannen lassen, sondern auch eine Gesichtsmaske tragen. Andernfalls wird Kunden der Eintritt in die Starbucks-Filialen in Chinas Hauptstadt verwehrt.

Fabian Kretschmer aus Peking 30.01.2020, 05.00 Uhr