UNRWA-Chef Philippe Lazzarini über den Nahost-Konflikt

Philippe Lazzarini «Wir existieren leider schon viel zu lange»: Der Chef des UNO-Palästinenserhilfswerks über die Situation in Gaza und Kritik aus der Schweiz Philippe Lazzarini, 57, führt das UNO-Palästinenserhilfswerk seit 2020. Er erzählt, wie sich seine Organisation vor der Unterwanderung durch die Hamas schützt, wieso Bundesrat Cassis 2019 irrte und wieso es für die Menschen in Gaza nur eine Lösung gibt. Samuel Schumacher 03.07.2021, 05.00 Uhr

Ein Junge in der zerstörten Stube seines Hauses. Während des Konfliktes gab es für die Bewohner Gazas keinen Rückzugsort. Bild: Nurphoto

Zum Zmittag ass Philippe Lazzarini Falafel. Sogar hier in der Schweizer Bundesstadt kann der Generalsekretär des UNO-Palästinenserhilfswerks UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees) den Nahen Osten nicht ganz abschütteln. Der Chef von mehr als 30'000 Mitarbeitern ist nur kurze Zeit in der Schweiz, bevor er nächste Woche wieder zurück in den Gazastreifen reist. Schon vor dem elftägigen Krieg zwischen Israel und Gaza hatte die UNRWA vor Ort alle Hände voll zu tun.

Der Waffenstillstand von Ende Mai hat nicht die erhoffte Entspannung gebracht. Und der Ruf des Hilfswerks bleibt auch nach dem Rücktritt von Lazzarinis Vorgänger Pierre Krähenbühl 2019 angekratzt. Auf die Veröffentlichung des Abschlussberichts über die mutmasslichen Missstände innerhalb der Organisation wartet die Öffentlichkeit bislang vergeblich. Lazzarini setzt sich an den Restauranttisch, legt seine Maske ab und beginnt mit tiefer Stimme zu erzählen.

Die Situation in Gaza

Herr Lazzarini, Sie waren in Gaza, als der elftägige Krieg zwischen der Hamas und Israel Ende Mai mit einem Waffenstillstand endete. Wie ist die Situation vor Ort?

UNRWA-Chef Philippe Lazzarin. Bild: Karin Hofer

Philippe Lazzarini: Alle beschreiben die Lage als Hölle auf Erden. Viele haben Angst, dass sie die nächsten sein könnten, die ihr Leben verlieren. Jeden Abend diskutieren die Familien dieselbe Frage: Sollen wir alle zusammen in einem Raum schlafen? Oder verteilen wir uns auf verschiedene Unterkünfte, damit wenigstens jemand überlebt, falls wir wieder angegriffen werden?

Hat der Waffenstillstand zwischen Israel und Gaza denn keine Entspannung für die zwei Millionen Menschen in Gaza gebracht?

Viele Kinder sprechen nicht mehr. ­Teenagerinnen werden zu Bettnässern, weil sie sich nachts nicht mehr getrauen, aufs WC zu gehen. Unsere eigenen Mitarbeiter haben Angst, ihre Häuser zu verlassen. Die Menschen fühlen sich noch immer terrorisiert – viel stärker, als ich das erwartet hätte.

Sie haben in Krisenzonen in Bosnien, Ruanda, Somalia oder dem Irak gearbeitet. Lässt sich die Situation in Gaza mit diesen Kriegsgebieten vergleichen?

Einzigartig an der Situation in Gaza ist, dass die Menschen nirgendwohin fliehen können. Sie sitzen in der Falle, alle Grenzen sind blockiert. Während der Bombenangriffe waren unsere UNRWA-Schulen die einzigen Rückzugsgebiete. Wir gaben mehr als 70'000 Menschen Unterschlupf. Es gab während elf Tagen keine einzige Pause, in der man die Menschen mit humanitärer Hilfe hätte versorgen können. Als ich während des ersten Palästinenseraufstandes in den späten 1980er-Jahren in Gaza war, hatten die Menschen noch Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Jetzt, 30 Jahre später, ist diese Hoffnung fast verschwunden.

Hamas – Terroristen oder Partner?

2006 hat die radikalislamische Hamas die Wahlen im Gazastreifen gewonnen. Die Bewegung wird etwa von den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft und hat mit ihren Raketenangriffen auf israelische Ziele zur Eskalation des Konfliktes mit Israel im Mai beigetragen.

In Gaza-Stadt sind nach den israelischen Bombenangriffen ganze Stadtquartiere zerstört. Mohammed Saber/EPA

Ein Untersuchung der UNRWA hat kürzlich gezeigt, dass unter einer Ihrer Schulen in Gaza ein Tunnel gegraben wurde, wahrscheinlich von der Hamas. Wie können Sie garantieren, dass die Hamas Ihre Einrichtungen nicht für ihre kriegerischen Aktivitäten nutzt?

Lazzarini: Wir waren schockiert, als wir das herausfanden und haben gegenüber der Hamas mit aller Deutlichkeit gesagt, dass das nicht geht. Wir haben klargemacht, dass unsere Schulen unantastbar sind. Unsere Organisation arbeitet in einem hoch politischen, riskanten Umfeld. Trotzdem gilt: Sobald wir ein Problem oder ein Risiko feststellen, neutralisieren wir es so schnell wie möglich.

Wie stellen Sie sicher, dass an Ihren mehr als 700 Schulen keine antisemitischen oder antiisraelischen Inhalte verbreitet werden?

Wir haben eine Nulltoleranzstrategie gegenüber Antisemitismus. Unsere rund 540'000 Schülerinnen und Schüler arbeiten mit den Schulbüchern der Palästinensischen Autonomiebehörde, nicht mit jenen der Hamas. Gerade kürzlich hat das Georg-Eckert-Institut unsere 156 Schulbücher untersucht. Sie entsprechen den Standards des UNO-Kinderhilfswerks Unesco. Falls wir herausfinden, dass an einer unserer Schulen problematische Themen aufkommen – etwa die Verherrlichung von Märtyrern –, schreiten wir sofort ein. Und übrigens: Unsere Schulen sind die einzigen in der Region, die Mädchen und Jungen die genau gleichen Erfolgschancen garantieren.

Die Raketenangriffe der Hamas auf Israel haben erneut die Forderung laut werden lassen, dass die Schweiz die Hamas auf die Liste der Terrororganisationen setzen soll. Ist die Hamas eine Terrororganisation?

Es ist nicht an uns als UNO-Organisation, das zu entscheiden. Hamas ist eine Realität in Gaza, ein Teil der lokalen Autorität. Wir arbeiten in Gaza. Mehr kann ich dazu nicht sagen.

Eine Familie in Gaza sucht mit ihrem ganzen Hab und Gut nach einer sicheren Bleibe während des Konflikts. Majority World / Universal Images Group

Die Zukunft des Palästinenserhilfswerks und Kritik der Schweiz

Die UNRWA sollte das Leid der vertriebenen Palästinenser nach der Staatsgründung Israels im Jahr 1948 lindern. Die humanitäre Organisation half in den vergangenen 70 Jahren Millionen von Menschen, geriet aber auch immer wieder in die Kritik, weil sie mehr und mehr Aufgaben übernahm, um die sich eigentlich staatliche Akteure kümmern sollten.

Das UNO-Palästinenserhilfswerk UNRWA wurde 1949 gegründet, um den vertriebenen Palästinensern zu helfen – und zwar so lange, bis eine politische Lösung für den Konflikt vorliegt. 2021 kann man sagen: Eine politische Lösung scheint kaum möglich. Ist Ihre Organisation nicht längst obsolet geworden?

Lazzarini: Die UNRWA wird an dem Tag obsolet, an dem es eine nachhaltige, andauernde und faire politische Lösung gibt, die die Notlage der palästinensischen Flüchtlinge beendet. An diesem Tag werden wir die Schlüssel und unsere Institutionen an die neue Autorität übergeben.

Sie sind jetzt 57. Wird das Palästinenserhilfswerk noch vor Ihrer Pensionierung aufgelöst?

Ich möchte die UNRWA am liebsten morgen auflösen, wenn wir dann schon eine Lösung für die palästinensischen Flüchtlinge hätten. Wir sind eine temporäre Organisation, die leider schon viel zu lange existiert. Vor 70 Jahren hätte niemand geglaubt, dass wir 2021 noch immer keine Lösung haben. Ich hoffe sehr, dass die jüngsten Ereignisse in der Region ein Weckruf für Israel, Palästina und die UNO sind, um ihre Suche nach einer politischen Lösung nochmals zu beschleunigen.

Der Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis hat 2019 eines Ihrer Lager besucht und unserer Redaktion danach gesagt: «Die UNRWA ist heute zu einem Teil des Pro­blems geworden. (...) Indem wir sie unterstützen, halten wir den Konflikt am Leben.» Ist Ihre Organisation ein Teil des Problems, das Sie zu lösen versucht?

Nein. Nur, wenn wir stark und verlässlich sind, können wir in diesem hoch volatilen Umfeld eine Quelle der Stabilität sein. Wären wir schwach, dann würde das unter den palästinensischen Flüchtlingen Angst und ein Gefühl der Instabilität auslösen, das sich schnell auf die ganze Region ausbreiten könnte. Das wäre dann ein riesiges neues Problem in einer Gegend, die schon genug Probleme hat.

Dann sagen Sie also, Bundesrat Cassis liege mit seiner Einschätzung falsch?

Ich habe Herrn Cassis heute getroffen und kann Ihnen versichern, dass die Schweizer Aussenpolitik und die UNRWA dieselben Absichten haben. Bundesrat Cassis will genau wie wir für Stabilität sorgen und die jungen Flüchtlinge auf dem Weg zur Eigenständigkeit unterstützen.

Apropos junge Flüchtlinge: Die Zahl der Palästinenser, die nicht mehr in ihrer Heimat leben können, hat sich zwischen 1949 und heute mehr als verachtfacht – von 700'000 auf 5,7 Millionen. Frauen in den Palästinensergebieten haben im Schnitt 3,5 Kinder. Die Bevölkerung wächst schnell. Ist es wirklich die Aufgabe der UNRWA, sich auch um diese neuen Generationen zu kümmern?

Nicht alle dieser 5,7 Millionen Vertriebenen kosten uns Geld, weil nicht alle unsere Hilfe in Anspruch nehmen. In unseren Schulen betreuen wir rund 540'000 Kinder, in unseren medizinischen Zentren rund 1,8 Millionen Personen. Dazu unterstützen wir rund 1,5 Millionen Menschen mit Nahrungsmitteln.

Was würde passieren, wenn man das UNO-Palästinenserhilfswerk heute auflöste?

Es wäre völlig dumm, die UNRWA ohne angemessene Alternative zu zerlegen. Wir würden Millionen von palästinensischen Flüchtlingen, einer der verletzlichsten Gruppen der Region, die Hoffnung auf eine bessere Zukunft oder überhaupt auf eine Zukunft nehmen.

Palästinenser inspizieren ihre Häuser nach einem Raketenangriff. Sopa Images / LightRocket

Israelische Regierung: Partner oder Gegenspieler?

Nach zwölf Jahren an der Macht musste Israels Rekord-Premier Benjamin Netanjahu Mitte Juni seinen Posten räumen. Neuer Regierungschef für die kommenden zwei Jahren ist der rechtskonservative Naftali Bennett, der sein Amt 2023 turnusgemäss an seinen Koalitionspartner Yair Lapid abgeben wird. Bennett gilt als Hardliner in der Palästinenserfrage.

Naftali Bennett, Israels neuer, siedlerfreundlicher Regierungschef, hat einst geschworen, dass die Palästinenser nie einen eigenen Staat haben werden. Wünschen Sie sich den alten Premier Benjamin Netanjahu schon zurück?

Lazzarini: Wie bitte?

Naja, aus palästinensischer Sicht ist alles besser als ein Premierminister, der die völkerrechtswidrigen israelischen Siedlungen in den Palästinensergebieten unterstützt und eine Zwei-Staaten-Lösung verhindern will. Oder können Sie mit Herrn Bennett zusammenarbeiten?

Wir arbeiten mit dem israelischen Sicherheitsapparat zusammen und haben ein gutes, pragmatisches Arbeitsverhältnis zu verschiedenen israelischen Ministerien. Wir werden sehen, welche Richtung die neue Koalitionsregierung bei den für uns wichtigen Themen einschlägt. Für eine entsprechende Beurteilung ist es jetzt noch viel zu früh.

Israels neuer Regierungschef Naftali Bennett hat einst geschworen, dass die Palästinenser nie einen eigenen Staat haben werden. EPA

Wie können Sie sicherstellen, dass Israel das Palästinenserhilfswerk als Partner sieht und nicht als feindlichen Gegenspieler?

Wir sind ein sehr verlässlicher Partner für die Regierung. Auch wenn wir unterschiedliche Ansichten über die Daseinsberechtigung unserer Organisation haben: Viele in der israelischen Regierung haben lieber eine funktionierende UNRWA, die die palästinensischen Flüchtlinge unterstützt, als eine disfunktionale Organisation, die nur weitere Instabilität in Gebieten wie Gaza verursachen würde.

Israel steht in der Kritik, weil es als Besatzungsmacht die Palästinenser nur ungenügend mit Impfstoff versorgt hat. Jetzt schickte die Regierung eine Millionen Dosen. Die Palästinenser lehnten die Impfstofflieferung ab, weil die Vakzine bald ablaufen würden. Wer ist schuld am Impfdebakel der Palästinenser?

Die Situation in Gaza und auch im Westjordanland muss dringend gelöst werden. Die Ansteckungsrate war zwischenzeitlich höher als in Indien. Wir haben immer wieder betont, dass Israel den Palästinensern Impfstoffe liefern soll. Covid-19 kennt keine Grenzen. Für Israels Sicherheit sind geimpfte Palästinenser genauso wichtig wie geimpfte Israelis. Wir helfen mit unseren medizinischen Zentren bei der Impfkampagne mit.

Die neue israelische Regierung hat als Antwort auf ein paar Brandballons bereits wieder Angriffe auf Gaza geflogen. Viele Palästinenser haben die Hoffnung verloren, dass sich ihre Situation überhaupt je verbessert. Was ist Ihre Botschaft an jene Palästinenser, die sich in ihrer Verzweiflung radikalisieren?

Wir sind hier, um euch und euren Kindern zu helfen, damit ihr als Bürger für eine bessere Zukunft gewappnet seid. Wir müssen den palästinensischen Flüchtlingen Hoffnung spenden, denn ohne Hoffnung ist das alles zum Scheitern verurteilt. Viele Palästinenser fühlen sich von der internationalen Gemeinschaft hintergangen – besonders in den vergangenen zwei Jahren.

Der grosse Wunsch der Palästinenser – ein eigener Staat – dürfte auf absehbare Zeit eine leere Hoffnung bleiben. Wie könnte eine politische Lösung der Situation denn aussehen?

Für Gaza lässt sich das beantworten: Der Gazastreifen leidet seit 14 Jahren unter der israelischen Blockade. In dieser Zeit gab es vier grössere Konflikte mit Israel. Selbst wenn wir jetzt einen Waffenstillstand haben, sorgen sich die Menschen bereits um den nächsten Ausbruch der Gewalt. Gaza ist heute eine künstlich kreierte Wohlfahrtsgesellschaft. Die gesamte Bevölkerung ist abhängig von internationaler Hilfe. Wenn man die Blockade lösen würde – wie das die UNO-Resolution 1860 bereits im Jahr 2009 gefordert hat –, dann würde sich das ändern. Die Bewohner Gazas haben eine äusserst unternehmerische Mentalität. Letztendlich wollen sie nichts als ein normales Leben, wie es jeder Mensch eigentlich haben sollte. Sobald sie dieses Ziel erreicht haben, würden sie das nicht wieder aufgeben wollen. Das ist der einzige Weg, um den Frieden zu sichern und einen Rückfall zu verhindern.

Probleme bei der UNRWA: Die Nachwirkungen der Causa Pierre Krähenbühl

2019 trat der damalige UNRWA-Chef Pierre Krähenbühl – wie Philippe Lazzarini ein Schweizer – von seinem Posten zurück, nachdem Vorwürfe laut wurden, er habe u.a. sein Amt missbraucht und Vetternwirtschaft betrieben. Mehrere Länder, darunter die Schweiz, stoppten daraufhin zeitweise ihre Zahlungen an die Organisation. Die Vereinten Nationen haben die Vorwürfe untersucht. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat mitgeteilt, es sei weder zu Betrug noch zur Veruntreuung von Geldern gekommen. Den Abschlussbericht zur Causa Krähenbühl hält die UNO allerdings unter Verschluss.

Die UNO hat den Abschlussbericht zur Causa Pierre Krähenbühl zwar mit ein paar Mitgliedstaaten geteilt, ihn aber nicht der breiten Öffentlichkeit zugängig gemacht. Was gibt’s da zu verstecken?

Lazzarini: Die UNO teilt solche Berichte normalerweise nicht einmal mit den Mitgliedstaaten.

Warum nicht? Die UNRWA wird mit öffentlichen Geldern finanziert. Die Schweizer Steuerzahler zahlen jährlich mehr als 20 Millionen Franken an Ihre Organisation. Haben wir kein Recht auf Transparenz?

Das ist keine Frage der Transparenz. Das Office of Internal Oversight Services (OIOS), das die Vorwürfe untersucht hat, rapportiert an die UNO-Generalversammlung, nicht an die Öffentlichkeit.

Der Schweizer Pierre Krähenbühl hatte die UNRWA bis 2019 geleitet. Keystone

Haben Sie den Bericht gelesen?

Nein.

2019 hat die Schweiz zeitweise ihre Zahlungen an die UNRWA gestoppt wegen dieser Affäre. Glauben Sie nicht, dass es Ihrer Organisation gut anstehen würde, 100 Prozent reinen Tisch zu machen und damit das Vertrauen ins UNO-Palästinenserhilfswerk wieder zu stärken?

Die Länder – auch die Schweiz –, die ihre Zahlungen gestoppt hatten, nahmen sie noch im selben Jahr wieder auf, als man ihnen versichert hatte, dass die internen Kontrollmechanismen funktionieren.

Noch einmal: Wenn die funktionieren und alles gut ist, wieso veröffentlichen Sie den Bericht dann nicht einfach?

Darüber muss letztlich die UNO-Vollversammlung bestimmen, nicht wir als UNRWA. Es wäre allerdings aussergewöhnlich, wenn der gesamte Bericht veröffentlicht würde. Der UNO-Hauptsitz in New York hat die Erkenntnisse der Untersuchung bereits kommuniziert: Keine Gelder wurden missbraucht, es gab weder Betrug noch Veruntreuung.

Zum Schluss: Sie sehen und erleben in Ihrem Job sehr viel Leid. Wie schaffen Sie es, dass Sie in Ihre Freizeit nicht konstant von diesen heftigen Geschichten und Erlebnissen eingeholt werden?

Ich habe vier Kinder und eine Frau. Meine Familie ist mein kleiner Himmel. Und ich liebe die Berge und Tennis. Und natürlich gibt es auch bei meiner Arbeit immer wieder Momente, die mir Hoffnung geben. Wenn ich im Juli beispielsweise in Gaza die Sommerkurse für die Kinder an unseren Schulen eröffnen kann. Sie bieten Ablenkung und erlauben es den Kindern, endlich wieder spielen und sich begegnen zu können. Das war noch nie wichtiger als jetzt.