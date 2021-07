Philippinen: Militärflugzeug stürzt bei Landung ab – 17 Tote

Philippinen Militärflugzeug stürzt bei Landung ab – mindestens 17 Tote Im Süden der Philippinen stürzt eine Militärmaschine bei der Landung ab. 17 Soldaten sterben. Aber Dutzende überleben das Unglück. 04.07.2021, 09.01 Uhr

Beim Absturz eines Militärflugzeugs auf den Philippinen mit mehr als 80 Insassen an Bord sind mindestens 17 Soldaten ums Leben gekommen. Das teilte das Verteidigungsministerium des südostasiatischen Inselstaats am Sonntag mit. Mindestens 40 Soldaten hätten das Unglück 1000 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila überlebt. Die Maschine des Typs C-130 habe bei der Landung in Patikul auf der Insel Jolo die Landebahn verpasst, sagte Militärsprecher Cirilito Sobejana. Bei dem Versuch, wieder durchzustarten, sei sie abgestürzt. Die Rettungsarbeiten dauerten an.