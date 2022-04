Macron oder Le Pen: Frankreich hat erneut die Wahl

Präsidentschaftswahl Frankreichs Bernie-Sanders-Dilemma: Kassiert Macron jetzt die Quittung für sein Spiel mit dem Feuer? Ausgerechnet die französischen Linken könnten Le Pen den Boden in den Elysée-Palast ebnen. Macron trägt eine grosse Mitschuld an der brandgefährlichen Situation. William Oswald 21.04.2022, 05.00 Uhr

Macron oder Le Pen: 2017 mussten sich die Franzosen diese Frage zum ersten Mal stellen. Am Sonntag bietet sich ihnen die gleiche Auswahl. Bild: Keystone

Jetzt wird’s wieder genau wie 2017! Das sagen in den Tagen vor diesen Wahlen viele in Frankreich – und liegen falsch. Die einzige Gemeinsamkeit mit 2017 ist, dass die Franzosen vor der Wahl zwischen einem neoliberalen Kapitalisten und einer Faschistin stehen, die hart daran gearbeitet hat, ihr wahres Wesen sorgfältig zu verstecken.

Zwar deuten auch die nackten Zahlen auf einen ähnlichen Ausgang hin wie 2017: Emmanuel Macron liegt vor Marine Le Pen. Der grosse Unterschied zur letzten Wahl aber ist: Macron hat jetzt fünf Jahre lang regiert. Und die Auswirkungen seiner Präsidentschaft, die könnten am Sonntag eine grosse Überraschung herbeiführen. Doch der Reihe nach:

Als Präsident hat Macron die Abschaffung der Solidaritätssteuer auf grosse Vermögen und die Kürzung des Wohngeldes für Einkommensschwache durchgesetzt. Dazu kamen zweifelhafte Äusserungen über «erfolgreiche Menschen und Menschen, die nichts sind». Kein Wunder, dass Macron rasch als arrogant und als «Präsident für die Reichen» abgestempelt wurde.

Dann kam die Bewegung der Gelbwesten. Und wie reagierte Macron auf den Aufschrei der – so seine Worte – «abscheulichen Menschenmenge», die seit Jahrzehnten das Gefühl hatte, im Stich gelassen zu werden? Mit schamloser Polizeibrutalität und purer Verweigerungshaltung.

Macron ging mit heftigem Polizeieinsatz gegen die Gelbwestenproteste vor. Bild: Keystone

Auch im Bereich der Ökologie hat Macron versagt. Das einzigartige Experiment des Bürgerkonvents für das Klima, bei dem 150 Bürger über mehrere Monate hinweg Vorschläge ausarbeiteten, verlor völlig an Bedeutung, als Macron 90 Prozent der vorgeschlagenen Massnahmen unter den Tisch fallen liess.

Als Pandemie-Manager war Macron wenig überzeugend. Zu keinem Zeitpunkt hat er zugegeben, dass er irgendeinen Fehler gemacht haben könnte. Die Debatten des wissenschaftlichen Strategierats, der ihn beraten hat, wurden streng vertraulich behandelt: eine Einladung an Verschwörungstheoretiker und Impfgegner, ihre kruden Theorien zu verbreiten.

Und schliesslich ist da Gérald Darmanin, den Macron im Juli 2020 zum Innenminister ernannte, noch während gegen Darmanin wegen Vergewaltigung ermittelt wurde. Er wurde zwar nicht verurteilt, gab aber zu, seine politische Position für sexuelle Gefälligkeiten ausgenutzt zu haben. Unter seiner Ägide ging die Polizei gewaltsam gegen Migranten vor.

Zudem tolerierte er, dass Bürgermeister Geldstrafen verhängten gegen Menschen, die Flüchtlingen mit Wasser oder Lebensmitteln halfen. Fünf Jahre lang hat Macrons Regierung offen faschistische Rhetorik verwendet und definitiv zur Verharmlosung rechtsextremer Positionen in der Öffentlichkeit beigetragen.

Das schafft leider eine einzigartige Ausgangslage für Marine Le Pen. Zwei Faktoren begünstigen ihre Wahl: Erstens die wahrscheinlich hohe Wahlenthaltung der enttäuschten Franzosen. Und zweitens das Überlaufen der Anhänger des linken Jean-Luc Mélenchon, der als Drittplatzierter nur knapp den Einzug in die Stichwahl verpasste.

Sie könnte die erste Präsidentin Frankreichs werden: Marine Le Pen. Bild: Keystone

Doch warum sollte jemand, der im ersten Wahlgang für ein linksradikales Programm gestimmt hat, einen faschistischen Kandidaten unterstützen?

Mélenchons 22 Prozent Wähleranteil kommen nicht aus dem Nichts. Viele linke Wähler in Frankreich haben die Nase voll von der rechtsliberalen Wirtschaftspolitik. Sie wollen mehr soziale Gerechtigkeit und mutige Massnahmen im Kampf gegen den Klimawandel.

Etwa die Hälfte der Menschen, die am 10. April für Mélenchon gestimmt haben, unterstützten sein Programm nicht in vollem Umfang. Aber sie erkannten, dass er ihre beste Chance für eine starke Wende in der Wirtschafts-, Sozial- und Umweltpolitik wäre. Viele, die Mélenchon gewählt haben, hatten grosse Hoffnungen auf baldigen Wandel – und sind jetzt umso enttäuschter.

Wenig erstaunlich, dass viele von ihnen sich weigern, Macron zu wählen – oder gar aus reinem Frust für Le Pen einwerfen. In der Tat gibt es Mélenchon-Wähler, die Macron unter keinen Umständen unterstützen werden. Auch nicht, wenn das Le Pen zu Gute kommt. Das erinnert an die «Bernie or bust»-Wähler der US-Demokraten, die sich nach dem Ausscheiden von Bernie Sanders in den demokratischen Vorwahlen 2016 weigerten, Hilary Clinton gegen Donald Trump zu unterstützen.

Le Pen weiss um ihre historische Chance. In ihrem Programm kann zwar jeder nachlesen, wie sie die französische Demokratie ruinieren würde. Wohl zurecht geht sie aber davon aus, dass kaum jemand ihr Programm sorgfältig studieren wird. Bei ihren Auftritten jedenfalls umschifft sie die radikalen Themen geschickt und appelliert stattdessen an die Arbeiterklasse, indem sie fast monothematisch über die «pouvoir d’achat» (Kaufkraft) spricht.

Hat 2017 deutlich gegen Marine Le Pen gewonnen: Frankreichs amtierender Präsident Emmanuel Macron. Bild: Keystone

Die faschistische Gefahr zu erkennen, die von Marine Le Pen ausgeht, erfordert politisches und historisches Wissen, das viele nicht haben. Einige sagen, eine Wahl Le Pens wäre eh nicht schlimm, weil sie nie über eine Mehrheit im Parlament verfügen und ihre Politik nicht umsetzen können würde. Diese Wähler erkennen nicht, dass Le Pen als Präsidentin über die Mittel verfügen würde, die Wahlregeln zu ändern und das Parlament auszuschalten.

Die heutige Situation ist das Resultat von Jahrzehnten der unsozialen Politik, der Verharmlosung faschistischer Rhetorik und der politischen Arroganz. Er allein ist nicht schuld daran. Aber trotzdem: Macron hat fünf Jahre lang mit dem Feuer gespielt und ist definitiv mitverantwortlich für die Gefahr, in der sich Frankreich heute befindet.

William Oswald (34) lebt mit seiner Familie in einem kleinen Dorf in den französischen Cevennen. Der promovierte Geologe führt ein Öko-Projekt und engagiert sich lokal für demokratische Aktionen. Das Ausscheiden von Mélenchon frustrierte ihn. Ursprünglich war er versucht, seine Stimme am 24. April deshalb Le Pen zu geben – machts jetzt aber doch nicht.