Impfpflicht ja oder nein? Unsere Redaktoren sind sich uneins

Pro und Contra Impfpflicht? «Sofort!», fordert der Auslandredaktor – «Niemals!», warnt der Wissenschaftsjournalist Österreich will sie am 1. Februar einführen, in Bayern soll sie kommen, Turkmenistan kennt sie bereits, Länder wie Frankreich und Italien haben sie für bestimmte Berufsgruppen festgelegt: Hierzulande wird die Impfpflicht heiss diskutiert – auch auf der CH-Media-Redaktion. Samuel Schumacher und Niklaus Salzmann Jetzt kommentieren 22.11.2021, 16.30 Uhr

Das Coronavirus und die Impfung dagegen sind weiterhin Dauerthema und bestimmen unseren Alltag. Österreich führt per 1. Februar 2022 eine Impfpflicht ein. Das kommt nicht nur gut an. Auch auf unserer Redaktion herrscht Uneinigkeit über diese Thematik. Was halten Sie von einer Impfpflicht? Stimmen Sie am Ende des Artikels ab.

Pro: «Mit den Bussen der Impfverweigerer könnte man den Corona-Bonus fürs Pflegepersonal bezahlen»

Samuel Schumacher, Auslandredaktor. Sandra Ardizzone

Nach monatelangen Aufklärungskampagnen gibt es in der Schweiz noch immer hunderttausende Menschen, die ohne medizinische Begründung die Impfung verweigern. Sie nehmen sich die Freiheit, durch ihre Passivität das Virus weiter kursieren zu lassen und die Pandemie in die Länge zu ziehen. Das Resultat: Die Hospitalisierungen steigen wieder. Grossmehrheitlich sind es Ungeimpfte, die dem Gesundheitspersonal unnötig zur Last fallen.

«Frei sein» wollen sie, und nehmen dabei in Kauf, dass die Freiheit von uns allen weiter eingeschränkt bleibt, weil wir das Virus trotz der verfügbaren Wundermittel nicht in den Griff kriegen. Je länger die Schweiz mit der Einführung der Impfpflicht wartet, umso grösser wird das Unverständnis der geimpften Mehrheit gegenüber den Vakzin-Verweigerern – und umso schlimmer wird die Spaltung der Gesellschaft.

Seit Langem kennen wir die Gurtenpflicht beim Autofahren. Sie ist viel irrationaler als eine Impfpflicht, weil Impfungen im Gegensatz zur Gurte nicht nur den Träger, sondern auch alle anderen schützen. Impfungen sind wie Autogurte mit Schutzengel-Funktion für alle Verkehrsteilnehmer. Sie nicht zur Pflicht zu erklären, führt zu zermürbendem Stau auf dem Weg raus aus der Pandemie.

Man könnte auch mythologisch argumentieren: Herr Winkelried soll an einem Herbsttag im Jahr 1386 die Lanzen der habsburgischen Heere auf sich gezogen haben, um die Freiheit des Landes zu retten. Wir alle können heute zu kleinen Winkelrieden werden – ohne den Heldentod in Kauf nehmen zu müssen. Statt dutzende Lanzen reichen zwei kurze Pikser – und dann irgendwann ein dritter. Das ist der Preis der Freiheit 2021. Sobald die Piks-Pflicht da ist, muss auch niemand mehr fürchten, von den Unverbesserlichen als «Feigling» abgestempelt zu werden, wenn er sich impfen lässt. Mit der Impfpflicht wird das Arm-Hinhalten zur guten alten Bürgerpflicht.

Und jene, die die Pflicht nicht tun? Denkbar wäre eine Ordnungsbusse im Wert von drei Impfdosen, mit der man den Corona-Bonus für die Ärzteschaft und das Pflegepersonal finanzieren könnte. Damit wäre ein weiterer Schritt zur gesellschaftlichen Versöhnung getan.

Contra: «Eine Testpflicht ist der bessere Weg»

Niklaus Salzmann, Wissenschaftsjournalist. Sandra Ardizzone

Es gibt gute Argumente für die Coronaimpfung. Sehr gute. Doch es geht hier nicht darum, ob die Impfung sinnvoll ist. Sondern ob Menschen, die ernsthaft Angst davor haben, zum Impfen gezwungen werden sollen.

Die Gründe für die Impfskepsis mögen irrational sein. Sie mögen auf falschen Vorstellungen von manipuliertem Erbgut basieren, auf mangelndem Verständnis von Statistik oder auf der unsäglichen gefälschten Studie, die einst einen Zusammenhang zwischen Masernimpfung und Autismus vorgaukelte. Die Ängste jedoch, die dadurch entstehen, sind real. Sie müssen ernst genommen werden. Menschen etwas zu injizieren, wovor sie sich massiv fürchten, tangiert die psychische Integrität.

Nun geht es aber auf der anderen Seite darum, Todesfälle und Langzeitfolgen durch Covid-19 zu verhindern. Um die Gesundheit der gesamten Gesellschaft zu schützen, müssen unter Umständen die Rechte einer Minderheit verletzt werden. Aber nur als letzter Ausweg.

Und wir stehen nicht am Punkt, wo eine Impfpflicht der einzige Ausweg aus der Pandemie wäre. Erstens lässt sich die Impfquote auch ohne Pflicht weiter erhöhen. Gegen Masern sind in der Schweiz 94 Prozent der 16-Jährigen doppelt geimpft – ohne Zwang. Dass wir bei Covid-19 eine weit tiefere Durchimpfungsrate haben, liegt zu einem grossen Teil an den Bedenken gegenüber den mRNA-Impfstoffen von Moderna und Pfizer. Die Möglichkeit, sich stattdessen mit dem Vektorimpfstoff Janssen zu schützen, muss bekannter gemacht und besser ausgeschöpft werden.

Zweitens lässt sich die Pandemie auch mit Masken und Tests eindämmen. Damit wird eine obligatorische Impfung für gewisse Berufsgruppen – im Fokus stehen Pflegepersonal und Lehrkräfte – hinfällig. Wer frisch getestet mit Maske zur Arbeit erscheint, trägt mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht zur Ausbreitung bei. Zwar ist der Test nicht hundertprozentig sicher, doch das ist die Impfung auch nicht.

Eine Testpflicht ist unangenehm, tangiert aber nicht tiefste Ängste. Sie ist der bessere Weg als eine Impfpflicht.

