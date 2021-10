Proteste Polens Parlament debattiert über Gesetz zum Verbot von LGBT-Demos Ein neues Versammlungsrecht zielt gegen Pride-Paraden und andere Demonstrationen nicht-heterosexueller Menschen. Vor dem Parlament in Warschau sind Proteste gegen das Vorhaben geplant. 28.10.2021, 07.01 Uhr

In Zukunft könnten in Polen Demonstrationen mit Regenbogenfahnen verboten sein. Im Bild: Demonstrierender an der ersten Pride in der polnischen Stadt Plock im August 2019. (Archivbild) Keystone

Polens Parlament befasst sich am Donnerstag (21.30 Uhr) in erster Lesung mit einem Gesetzentwurf, der Demonstrationen für die Gleichstellung nicht-heterosexueller Menschen verbieten will. Der Entwurf zur Änderung des Versammlungsrechts wurde von der Stiftung Leben und Familie der Pro-Life-Aktivistin Kaja Godek eingebracht, die dafür die nötigen 140 000 Unterschriften gesammelt hatte.