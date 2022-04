Kein neuer Prozess gegen Epstein-Freundin Ghislaine Maxwell

Prozess Niederlage für die ehemalige Freundin von Jeffrey Epstein: Bundesrichterin lehnt Antrag auf neues Verfahren ab Der Prozess gegen Ghislaine Maxwell muss nicht wiederholt werden. Dies entschied am Freitag eine New Yorker Bundesrichterin. Nun muss die Freundin von Jeffrey Epstein wohl ins Gefängnis. Renzo Ruf, Washington 02.04.2022, 02.52 Uhr

«Juror 50», ein 35 Jahre alter New Yorker, nannte das Versehen, das ihm bei der Geschworenenauswahl unterlaufen war, den grössten Fehler seines Lebens. Richard Drew / AP

Rückschlag für Ghislaine Maxwell: Eine Bundesrichterin hat am Freitag den Antrag der ehemaligen Weggefährtin des Sexualverbrechers Jeffrey Epstein auf einen neuen Prozess abgelehnt. Damit ist der Weg frei für die letzte Stufe des Verfahrens gegen die 60-Jährige vor einem New Yorker Bundesgericht. Am 28. Juni wird Richterin Alison Nathan das Strafmass gegen die gebürtige Britin verkünden, die Ende 2021 wegen Sexualverbrechen von einem Geschworenengericht für schuldig gesprochen worden war.

Maxwell hatte den neuen Prozess mit der Begründung beantragt, dass einer der zwölf Geschworenen im Auswahlverfahren gelogen habe. Der Mann, der im Verfahren als «Juror 50» bezeichnet worden war, hatte nach Abschluss des Prozesses in mehreren Medieninterviews erzählt, er sei als Knabe sexuell missbraucht worden.

Gerichtsformulare, in denen er wie sämtliche anderen Geschworenen Auskunft über seine Lebensgeschichte geben musste, zeigten aber, dass «Juror 50» entsprechende Fragen gegenteilig beantwortet hatte. So kreuzte er «Nein» an, als er gefragt wurde, ob er jemals Opfer von sexuellem Missbrauch oder sexuellem Übergriff geworden sei.

«Juror 50» musste vor Gericht aussagen

Richterin Nathan nahm diesen Vorwurf der Verteidigung nicht auf die leichte Schulter. Anfang März beraumte sie eine Anhörung an, in der sie den Geschworenen eine Stunde lang befragte. (Der Mann hatte zuvor mit der Staatsanwaltschaft eine Vereinbarung abgeschlossen, die sicherstellte, dass er nicht wegen Meineid strafrechtlich verfolgt würde.) Dabei räumte «Juror 50» ein, beim Ausfüllen der Formulare einen Fehler gemacht zu haben.

Er habe aber nicht absichtlich gelogen, beteuerte der Mann. Vielmehr sei er «super abgelenkt» gewesen und habe die Fragen, in denen Geschworene Auskunft über sexuellen Missbrauch geben mussten, überlesen. Der Mann war als Knabe von seinem Stiefbruder missbraucht worden. In den Augen von Maxwells Verteidiger war er damit voreingenommen. Hätten die Anwälte Kenntnis von seiner Vorgeschichte gehabt, hätten sie den Geschworenen vor Prozessbeginn abgelehnt.

Die Richterin allerdings folgte nun dieser Argumentation nicht. Sie glaubte dem Geschworenen, schrieb Nathan, auch mit Verweis auf die Videoaufnahme eines Medieninterviews. Im Gespräch mit dem britischen Boulevardblatt «Daily Mail» schien der Mann ehrlich überrascht zu sein, als ihn die Journalistin auf den Fragekatalog hinwies, den er ausgefüllt hatte.

«Juror 50» habe keine Voreingenommenheit gegenüber der Angeklagten gehegt, hielt Nathan weiter fest. Sie lehne deshalb den Antrag der Maxwell-Verteidigung auf einen neuen Prozess ab. Maxwell meldete sich vorerst nicht zu Wort. Die ehemalige Epstein-Freundin hatte aber bereits angekündigt, dass sie das Urteil in der nächsten Instanz anfechten werde.

Maxwell, Tochter eines britischen Medienbarons, war lange Jahre Freundin und Weggefährtin von Jeffrey Epstein. In den Augen des Geschworenengerichts diente sie dem 2019 in einem Untersuchungsgefängnis verstorbenen Financiers auch als Zuhälterin; so rekrutierte sie junge Mädchen, die von Epstein sexuell missbraucht wurden.