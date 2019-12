Putin und Selenski kamen, sprachen und standen still Die Präsidenten von Russland und der Ukraine haben in Paris erstmals direkt über den Ukraine-Konflikt verhandelt – ohne Fortschritte. Stefan Brändle aus Paris 10.12.2019, 05.00 Uhr

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (Mitte) bat Ukraines Präsident Wolodimir Selenski (links) und Russlands Präsident Wladimir Putin (rechts) zu Tisch. Viel heraus kam beim ersten bilateralen Gipfeltreffen nicht. (Bild: Keystone)

Als ehemaliger TV-Star weiss Wolodimir Selenski um die Bedeutung von Mediensymbolen: Bei seiner Ankunft im Hof des Elysée-Palastes in Paris machte der ukrainische Präsident das Victory-Zeichen, als wäre schon die Abhaltung des Gipfels ein Erfolg. In Kiew hatte er erklärt, er würde sich sogar mit dem «kahlköpfigen Teufel» an einen Tisch setzen. Wladimir Putin lächelte dem 41-Jährigen indessen freundlich zu, als er sich erstmals überhaupt mit Selenski von Angesicht zu Angesichts unterhielt.