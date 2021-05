MEDIENSCHAU Deutsche murren über «Schwexit», Briten freut's: Das schreibt die internationale Presse zum Aus für das Rahmenabkommen Der Abbruch der Verhandlungen löst auch ein internationales Medienecho in Europa aus. Ein Überblick: Remo Hess, Brüssel 27.05.2021, 13.03 Uhr

Wurde auch im Ausland genau verfolgt: Die Medienkonferenz zum Rahmenabkommen in Bern. Keystone

Die beiden grossen deutschen Zeitungen «Süddeutsche Zeitung» und «Frankfurter Allgemeine Zeitung» setzten die Schweiz auf ihre Titelseiten. «Die Schweiz kappt die Bande» titelte die «FAZ» und «Die Schweiz sagt an der Brücke zu Europa» die «SZ». Die Süddeutsche schreibt mit Blick auf den EU-Austritt Grossbritanniens von einem «Schwexit». In einem Kommentar heisst es, die Schweiz sollte nun «auch bereit sein, die Konsequenzen zu tragen»: «Maximale Vorteile bei minimalen Einbussen an Souveränität: Das ist kein fairer Deal».