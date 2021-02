Regierung gegen Tech-Gigant Streit um Gratisartikel: Australien knickt vor Facebook ein Die australische Regierung und der amerikanische Tech-Gigant haben sich im Streit um eine neues Mediengesetz auf einen Kompromiss geeinigt. Facebook-Nutzer können bald wieder News lesen. Urs Wälterlin, Canberra 23.02.2021, 11.31 Uhr

Hat den Streit mit Australien gewonnen: Facebook-Boss Mark Zuckerberg. AP

Millionen australischer Facebook-Nutzer sind seit Tagen frustriert: Wann immer sie einen Link zu einem Beitrag eines australischen Medienunternehmens teilen wollen, sagt Facebook, «sorry, geht nicht!» Selbst humanitäre Organisationen, Rettungsdienste und Sportseiten waren zu Beginn von der Blockade betroffen. Facebook zeigt mit der Massnahme seinen Unmut über ein geplantes Mediengesetz. Die Reform will Plattformen wie Facebook und Google dazu zwingen, einen Teil ihrer Werbeeinnahmen an die Medienhäuser abzugeben, deren Artikel, Videos und Bilder sie teilen.



Jetzt gibt die australische Regierung dem wachsenden öffentlichen Druck nach. Sie nahm am Gesetzesentwurf Änderungen vor als Anerkennung für den «wichtigen Beitrag», den Facebook in der australischen Medienszene leiste. Die Gesetzesabänderungen geben Facebook mehr Einfluss bei den Verhandlungen mit den Verlagen über allfällige Entschädigungen für geteilte Inhalte.