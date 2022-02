Krieg in der Ukraine: Reportage von der Flucht nach Lwiw

Reportage Angst vor der Militär-Rekrutierung, ein ungleiches Paar und bange Anrufe nach Kiew: Ein ganzes Land ist auf der Flucht Tausende sind aus der Hauptstadt Kiew in den Westen der Ukraine geflüchtet. Viele fragen sich nun: Hier bleiben oder weiter ins Ausland? Eine Reportage. Paul Flückiger, Lwiw Jetzt kommentieren 25.02.2022, 22.00 Uhr

Flüchtlinge warten auf den Zug nach Polen. Petr David Josek / AP

Hipp gekleidete junge Leute sitzen auch dann noch ruhig im Frühstücksraum, als die Sirenen zum Luftalarm heulen. Wo hier ein Bunker gegen Luftangriffe wäre, weiss keiner. Also ignoriert man einfach das Geheul. Hier, im 228-jährigen Hotel George in Lwiw (Lemberg) im Westen der Ukraine, haben sich ganze Firmenabteilungen aus Kiew einquartiert.

Zwei Angriffe gab es bisher in der Gegend, doch keiner in Zentrumsnähe. Die russische Armee will offensichtlich die zivilen und Armeeflugplätze ausschalten. Und der Kreml zeigt damit, dass er auch in der Westukraine unweit der Grenze zur Nato-Ostflanke in Polen zuschlagen kann. Erst langsam scheint diese Tatsache zu den aus Kiew in den scheinbar sicheren Hafen Lwiw Geflüchteten durchzudringen.

«Ich bleibe hier und verteidige meine Stadt»

Draussen vor dem Hotel haben sich die Strassen merklich geleert. Viele Cafés in der schmucken Innenstadt sind kaum besucht, nur noch vereinzelt spielen Strassenmusiker für die paar verbliebenen Touristen vor allem aus dem arabischen Raum. In den Aussenquartieren haben sich derweil grosse Staus gebildet, Tausende versuchen, sich mit dem Auto Richtung Karpatengebirge oder gleich nach Polen in Sicherheit zu bringen.

«Das kommt alles schon wieder gut, wir haben eine starke Armee», sagt Andrei, der einen Doppelkinderwagen vor einem Babykleidergeschäft schaukelt. Noch will der junge bärtige Familienvater abwarten. In den nächsten Tagen müsste er wohl seine Frau und die Zwillinge in die Berge in Sicherheit bringen. «Ich bleibe hier und verteidige meine Stadt Lwiw», sagt der Mittdreissiger bestimmt.

Erstaunlich wenig Gedränge gibt es am Hauptbahnhof der inoffiziellen Millionenstadt. Eine riesige elektronische Informationstafel informiert, dass es noch vereinzelt Platzkarten in östlicher Richtung gibt, gen Westen aber alle Plätze ausverkauft sind. Nur wenige Verzweifelte stehen so rund um die Fahrkartenschalter. Sämtliche Kioske und Bahnhofbuffets sind ausverkauft, nur noch Mineralwasser ist erhältlich. Auch Devisen zu bekommen ist schwierig geworden. «Am Morgen, als der Euro noch bei 33 Hrywna stand, bildeten sich Schlangen», erzählt ein Angestellter einer noch sowjetisch anmutenden grauen, klotzigen Wechselstelle beim nahen Busbahnhof. Innert weniger Stunden ist die Landeswährung Hrywna um fast 20 Prozent eingebrochen. Und damit hat sich auch der hier beliebte polnische Zloty extrem verteuert.

«Ich habe Angst, dass sie mich rekrutieren»

Sergej und Marina warten seit über zweieinhalb Stunden auf den Zug aus Kiew in die polnische Grenzstadt Przemysl. Das ungleiche Paar hat sich auf der überstürzten Reise quer durch die Ukraine kennen gelernt. Sie wollten beide aus Lwiw nach Polen fliegen, Marina zur Fabrik­arbeit nach Wroclaw (Breslau), Sergej via Warschau in ein IT-Labor bei Amsterdam. Doch der Luftraum ist gesperrt. Beide haben sich frühmorgens noch ein Bahnbillett ergattert.

«Ich habe Angst, dass sie mich in die Armee berufen können», erzählt Sergej, der seine Kindheit in Luhansk verbracht hat, aber inzwischen in der Nähe von Poltawa lebt. «Ich wäre am liebsten bei meinen Eltern geblieben, aber damit verlöre ich meine Arbeitsstelle in Polen», erzählt Marina traurig und verzweifelt. Sergej will erst einmal in Warschau Station machen und versuchen, seine Eltern ausser Landes zu schaffen. «Der Job in Holland kann warten, ich kann es mir zum Glück leisten, die meisten haben es viel schwieriger», sagt der junge Ukrainer.

Als der Zug aus Kiew endlich einfährt, entleeren sich die sieben Bahnwagen mindestens zur Hälfte mit Reisenden, die Lwiw immer noch als sicheren Hafen sehen oder hier beheimatet sind. Die einstündige Weiterfahrt ins 70 Kilometer entfernte Polen preisen Werbefilmer als touristische Schönheit an – Burgen, Berge, Steppe. Lange steht der inzwischen über vier Stunden verspätete Zug am ukrainischen Grenzbahnhof Schehyni. Bange Blicke wechseln sich, bange Anrufe nach Hause ins Innere der Ukraine werden getätigt. Dann endlich gleitet der hochmoderne Zug fast schwerelos nach Polen.

