Reportage aus Afghanistan: Die Taliban zeigen ihr wahres Gesicht

Reportage «Die Schweiz ist wunderbar, genau wie Afghanistan», sagt der Taliban-Kämpfer - unterwegs im Land der Islamisten Frauen in Burkas und Prügel für Demonstranten: Die neuen Herrscher in Kabul zeigen bereits ihr wahres Gesicht. Eine Reise durch Afghanistan. Daniel Böhm, Kabul Jetzt kommentieren 10.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Taliban-Gouverneur Maulawi Chudratullah aus Masar-I-Sharif im goldverzierten Plüschsessel. Daniel Böhm

Als Zabihulla Mujahid, der inzwischen weltberühmte Pressesprecher der Taliban in einem schmucklosen Saal in Kabul das Podium betritt, wird es still. Der bärtige Mann setzt sich, nimmt ein Blatt Papier in die Hand und fängt an zu lesen. Nach den üblichen Lobpreisungen Gottes kommt der PR-Chef des islamischen Emirates von Afghanistan dann zur Sache: er verkündet die neue Regierung, die die Taliban so lange angekündigt hatten und die jetzt offenbar feststeht.

Doch mit dem scheinbar inklusiven Kabinett, das alle Afghanen vereinen und das seit Jahrzehnten von Kriegen geplagte Land in eine stabilere Zukunft führen sollte, hat sie nichts zu tun. Stattdessen haben die Taliban eine Mannschaft zusammengestellt, die mehrheitlich aus radikalen Mullahs, Ex-Guantanamo-Häftlingen und von der CIA gesuchten Islamisten besteht. «Das ist jetzt ihr wahres Gesicht», sagt eine afghanische Journalistin, als sie ihre Kamera zusammenräumt.

Wie ein wilder Krieger aus dem Mittelalter

Eine Woche zuvor zeigt sich das Emirat noch von seiner freundlichen Seite. In Masar-I-Sharif, der ersten Stadt die man erreicht, wenn man über Land nach Afghanistan kommt, verkündet der neue Gouverneur in der Moschee vor dem Freitagsgebet den Beginn eines goldenen Zeitalters:

«Unser Land ist jetzt frei und wir werden es alle gemeinsam wieder aufbauen. Ich bitte euch daher, hier zu bleiben.»

Der Gouverneur heisst Maulawi Chudratullah und verkörpert das neue Afghanistan: Er hat fünf Jahre lang in den Bergen gekämpft, trägt Bart, Sandalen und sieht bis auf sein Sturmgewehr aus wie ein wilder Krieger aus dem Mittelalter. So sitzt er auf einem goldverzierten Plüschsessel im Palast seines Vorgängers und nippt an einem Energy-Drink. «Mein Vorgänger war korrupt», sagt er. «Ich habe erst einmal die Steuern gesenkt, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln.»

Maulawi Chudratullah hantiert mit seinem Sturmgewehr. Daniel Böhm

Chudratullah soll in seinem Herrschaftsbereich die Ordnung Gottes herstellen, aber auch dafür sorgen, dass die Leute etwas zu essen haben. Das scheint ihm nicht ganz zu gelingen. Zwar ist in Masar-I-Sharif das Leben wieder auf die Strassen zurückgekehrt – in Form von fliegenden Händlern, offenen Ramschläden und verbeulten Toyota-Taxis. Aber die Stadt, die wirtschaftlich lange Zeit von den hier stationierten ausländischen Truppen abhängig war, kommt nicht auf die Beine. «Es gibt keine Arbeit, kein Geld und kein Benzin», beschwert sich ein Kleiderverkäufer auf dem Markt.

«Die Taliban sollen sich wenigstens darum kümmern, dass die Leute nicht hungern.»

Eine Ärztin im Park vor der Moschee geht mit den neuen Herrschern noch härter ins Gericht: «Ich habe mit eigenen Augen gesehen wie sie die Mädchenschulen zugemacht haben», sagt sie. «Die wollen uns Frauen aus der Öffentlichkeit verbannen. Es ist eine Schande.» Tatsächlich sieht man auf den Strassen der Stadt kaum mehr Frauen. Und wenn, dann tragen sie Burkas oder schwarze Gewänder, die nur das Gesicht freilassen.

Tugendwächter mit dem Finger am Abzug

In der Öffentlichkeit halten sich die Taliban-Kämpfer noch zurück. Sie lächeln freundlich und lassen sich fotografieren, wie Touristenattraktionen. Vor allem in der rund vierhundert Kilometer südlich gelegenen Hauptstadt Kabul wirken sie wie von einem anderen Stern. Wie langhaarige Buben, die vom Berg herabgestiegen sind und nun mit ihren kajal-bemalten Augen auf das scheinbar sündige Leben in der Stadt schauen, den Finger stets bereit am Abzug.

Taliban-Kämpfer an einem Checkpoint auf dem Weg von Masar-I-Sharif nach Kabul. Daniel Böhm

Hier zeigt sich, welche extremen Gegensätze in Afghanistan aufeinanderprallen: Da sind einerseits die Leute vom Land – Analphabeten, verarmt und seit Jahren jenseits der staatlicher Kontrolle oder Unterstützung lebend – für die die Ordnung der Taliban das Normalste auf der Welt darstellt. Und andererseits diejenigen in den Städten: berufstätige Frauen, Intellektuelle, die kleine Mittelschicht und all jene, die aus dem Ausland zurückkamen, um ihre Heimat aufzubauen.

Sie fürchten nun das schlimmste. Es gäbe so viele Frauen, die inzwischen die einzigen Ernährer ihrer Familie wären, sagt eine Journalistin, die anonym bleiben will:

«Wenn man die nicht mehr arbeiten lässt, können alle nichts mehr essen. Aber die Taliban verstehen das nicht. Sie werden einfach nur wütend und sagen das wäre gegen den Islam.»

Aber längst nicht alle nehmen das so hin. Vor ein paar Tagen gingen in Kabul Hunderte Menschen auf die Strassen. Es waren vor allem Frauen, die vorne mitmarschierten, als der Demonstrationszug durch die Stadt zog.

Viele Frauen in Kabul tragen inzwischen Vollverschleierung. Daniel Böhm

Vordergründig richtet sich der Protest gegen den Einfluss des mit den Taliban verbündeten Nachbarn Pakistan. Doch in Wahrheit geht es auch um Kritik an den Islamisten selbst. «Wir Frauen werden zurückgedrängt, ausgeschlossen. Das lassen wir uns nicht bieten», schreit eine wütende Demonstrantin, die ihren Schleier knapp hinter dem Haaransatz trägt.

Prügel für jeden, der nicht rechtzeitig wegkommt

Die Taliban sind vollkommen überfordert, immer wieder werden ihre Kämpfer überlaufen. Dann fahren sie schwere MG's auf, schiessen in die Luft, zertrümmern dabei die Fenster eines Nobelhotels und prügeln wahllos auf jeden ein, der nicht schnell genug weg ist. Zudem verhaften und schlagen sie Journalisten und konfiszieren deren Material.

Nach der Demonstration schlägt die Stimmung in Kabul sofort um. Die Taliban wirken jetzt nicht mehr freundlich, sondern bedrohlich und hart. Bei der Regierungspressekonferenz am selben Abend schlägt Zabihulla Mujahid ähnliche Töne an: Solche Demonstrationen wären illegal, sagt er und fordert die Medienschaffenden auf, in Zukunft nicht mehr darüber zu berichten. Die Honeymoon-Zeit im Emirat ist also vorbei, denkt man. Wenn es sie denn überhaupt je gegeben hat.

Nach der Pressekonferenz warten die Taliban-Granden dann in der Dunkelheit des Abends auf ihre Toyotas. Sie tragen Turbane und goldene Uhren. «Wo kommen sie denn her?», fragt einer plötzlich. Auf die Antwort «Schweiz» hin will er wissen, wie viele Soldaten man denn hier stationiert gehabt habe. Keine sagt man, man beteilige sich nicht an solchen Auslandseinsätzen und verteidige sich eigentlich nur. «Inshallah», sagt der Taliban daraufhin. «Die Schweiz ist ein wunderbares Land. Genauso wie Afghanistan.»