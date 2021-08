Reportage «Es ist einfach nur unglaublich heiss!» – mit der Schweizer Armee im Waldbrandeinsatz in Griechenland Am Mittelmeer wüten die heftigsten Waldbrände seit Jahrzehnten. Mittendrin ein Team der Humanitären Hilfe und Schweizer Soldaten, die in Griechenland mit Super Pumas täglich gegen die Flammen kämpfen. Eine Reportage. Raphael Rohner 12.08.2021, 18.23 Uhr Drucken Teilen

Ein älterer Mann in Badehosen und Schlappen bleibt verwundert in einem Hotel in der Nähe des Flughafens Athen beim Frühstücksbuffet stehen. Er schaut an einen Tisch voller Männer in Uniform. Die Soldaten aus der Schweiz trinken Kaffee, essen Brötchen und reden über den kommenden Tag: Es ist kurz nach 7 Uhr, das Thermometer zeigt schon 32 °C am Schatten an. «Es wird hier einfach nicht kühler», sagt der 25-jährige Avioniker Fabian Werlen aus dem Wallis, kurz bevor der Dienst beginnt.

Es versammeln sich 32 Soldaten und Spezialisten vom Schweizerischen Korps der Humanitären Hilfe vor dem Hotel und fahren dann mit einem Bus zum Flughafen. Am Himmel sind vereinzelt Rauchschwaden sichtbar.



Drei Super Pumas im Einsatz

Griechenland hat vergangene Woche um Hilfe gebeten, um die Waldbrände zu bekämpfen. Die Schweiz hat daraufhin am Freitag ein Soforteinsatzteam nach Griechenland entsendet. Mit dabei sind Mitglieder der Humanitären Hilfe Schweiz, drei Super Pumas der Luftwaffe mit Besatzung und Betriebsmechanikern sowie drei Brandbekämpfungsspezialisten der Schweizer Armee.

«Am Anfang muss man in Kürze alles auf die Beine stellen, bevor es losgeht», sagt der Logistikexperte Beat Herger von der Humanitären Hilfe Schweiz. Er wohnt in der Nähe von Athen und hat sofort mit der Organisation vor Ort begonnen:

«Es braucht Parkplätze für die Helikopter, Schlafplätze für die Truppe, Verpflegung und vieles mehr. Wir hatten Glück und durften unsere Basis in der Flughafenfeuerwehr des Internationalen Flughafens Athen einrichten.»

Beat Herger von der Humanitären Hilfe Schweiz. Bild: Raphael Rohner

Die Einsatzbasis befindet sich bei der Flughafenfeuerwehr des Internationalen Flughafens Athen. Bild: Raphael Rohner

Dort steigt das Team an diesem Morgen aus dem Bus. Es ist gerade 8 Uhr geworden und bereits 34 °C. Die Operationsbasis des Soforteinsatzteams befindet sich in der Turnhalle der Feuerwehr. Hier haben die Helikopterpiloten, Loadmaster, Betriebsmechaniker und die Brandbekämpfungsspezialisten ihre Ausrüstung deponiert. Es riecht wie in einer Metzgerei: nach geräucherten Würsten. Die Piloten schauen sich Fotos von anderen Löschhelikoptern an und besprechen mit ihrer Crew den heutigen Einsatz.

«Wir werden heute wieder auf der Insel Euböa Löscheinsätze fliegen. Da oben brennt derzeit so ziemlich alles, was brennen kann», sagt Oberstleutnant Pascal Hügli, Kommandant der militärischen Katastrophenhilfe dieses Einsatzes der Luftwaffe. Die Rauchschwaden erschweren die Löscharbeiten. «Sie sind wie ein dichter Nebel, durch den wir nicht fliegen können.»



Um 9 Uhr treten die Piloten und Co-Piloten zum Briefing mit den griechischen Brandbekämpfungstruppen an. Damit die Schweizer Super Pumas koordiniert arbeiten können, fliegt jeweils ein griechischer Helikopter voraus. Im Cockpit sitzt der Kommandant der griechischen Feuerbrigade, Tsimekas Thanasios.

Feuerwehr-Oberst und Pilot der Helenic Fire Brigade, Tsimekas Thanasios. Bild: Raphael Rohner

Seit sechs Monaten kein Regentropfen mehr

Er wirkt müde, wortkarg und trinkt zwei grosse Tassen Kaffee aus einem Pappbecher während des Briefings: «Ich bin seit bald drei Wochen jeden Tag in der Luft und einfach nur froh, dass die Schweizer Kollegen uns helfen», sagt Thanasios und zieht sich seinen Pilotenoverall über die Schultern.

Seit sechs Monaten habe es kein einziges Mal geregnet, sagt er und nimmt den letzten Schluck Kaffee. Er zeigt auf einer Satellitenkarte die Brände auf der Insel und der Region, die seit einigen Wochen in Griechenland wüten. Viele Inseln leuchten komplett rot. So auch der nördliche Teil der Insel Euböa:

«Hier brennt es überall und wir können fast nichts dagegen machen.»

Dichter Rauch verhindert die Sicht der Piloten. Bild: EDA/VBS

Doch auch in dieser Situation gibt es Humor. Unterwegs zum Rollfeld sagt ein Pilot: «Wir chrampfen und schwitzen, und die Touristen machen Ferien am Strand. Immerhin dürfen sie nicht Helikopter fliegen.»

Der 32-jährige Chefmechaniker dieses Einsatzes, Lukas Gimmi aus Stansstaad, wird heute mit seiner Crew einen der drei Helikopter inspizieren und auf Vordermann bringen: «Alle 25 Stunden werden die Helis einer vertieften Prüfung unterzogen. Hitze, Asche und Salzwasser setzen den Maschinen natürlich mehr zu als Flüge daheim in der Schweiz.»

Früh am Morgen werden die Soldaten ... Bild: Raphael Rohner ... und Spezialisten von der Humanitären Hilfe mit dem Bus ... Bild: Raphael Rohner .... vom Hotel zur Basis gefahren. Die Armeeangehörigen ... Bild: Raphael Rohner ... durften eine Basis in der Feuerwache der Flughafenfeuerwehr Athen beziehen. Bild: Raphael Rohner Piloten und Crew zeigen sich Bilder von anderen Helikoptern, bevor ... Bild: Raphael Rohner ... es ins Briefing mit den Kollegen der ... Bild: Raphael Rohner ... griechischen Luftwaffe geht. Die Schweizer Super Pumas ... Bild: Raphael Rohner ... fliegen ihre Einsätze zusammen mit einem Löschhelikopter ... Bild: EDA/VBS ... der griechischen Feuerbrigade. Dort ist man froh um die Hilfe. Bild: Raphael Rohner Mit einem Bus geht es hinaus zum Standplatz der Helikopter. Bild: Raphael Rohner Schon am frühen Morgen herrschen Temperaturen ... Bild: Raphael Rohner ... von rund 35 °C bei den Helikoptern. Für die Mannschaft ... Bild: Raphael Rohner ... und die Piloten ist der Einsatz sehr zehrend, da die Helikopter ... Bild: Raphael Rohner ... über keine Klimaanlage verfügen. An der Türe des Helis ... Bild: Raphael Rohner ... sitzen Brandbekämpfungsspezialisten der Rettungstruppen und ... Bild: Raphael Rohner ... Loadmaster der Luftwaffe. Unten an den Super Pumas ... Bild: Raphael Rohner ... sind sogenannte «Bambi Bags» mit denen bis zu ... Bild: Raphael Rohner ... 2500 Liter Wasser transportiert werden können. Die Helis ... Bild: Raphael Rohner ... fliegen nach ihrem Start in Athen ... Bild: Raphael Rohner ... rund eine Stunde zu ihrem Einsatzort. Dabei sehen die Crews ... Bild: EDA/VBS ... teilweise komplett verbrannte und zerstörte ... Bild: EDA/VBS ... Landstriche auf den Inseln von Griechenland. Die noch aktiven Feuer ... Bild: EDA/VBS ... verursachen eine starke Rauchentwicklung und eine sehr ... Bild: EDA/VBS ... spezielle Atmosphäre. Die Helikopter der Armee ... Bild: EDA/VBS ... fliegen Runde um Runde, um die Brände zu bekämpfen. Nach rund ... Bild: EDA/VBS ... zwei Stunden müssen sie jedoch zu einem Flugplatz in der Nähe, um zu tanken. Bild: Raphael Rohner An vielen Stellen brennt der Wald unaufhaltsam weiter. Bild: EDA/VBS Die Basis der Schweizer Sonderdelegation befindet sich ... Bild: Raphael Rohner ... in der Turnhalle der Feuerwehr. Beat Herger von der Humanitären Hilfe Schweiz ist für die Logistik verantwortlich. Bild: Raphael Rohner Unterdessen fliegen die Helikopter immer wieder ... Bild: EDA/VBS ... Brandherde an und leeren den «Bambi Bag». Dazu holen sie ... Bild: EDA/VBS ... Wasser aus dem Meer. Doch nicht alles kann gerettet werden: Ein Haus ... Bild: EDA/VBS ... und ein Wald sind komplett niedergebrannt. Die Einsätze dauern bis ... Bild: EDA/VBS ... kurz vor Sonnenuntergang. Dann funken die Helikopterpiloten ... Bild: EDA/VBS ... die Bodencrew an, dass sie heimkommen. Die Feuer auf Euböa sind ... Bild: Raphael Rohner ... gut aus der Luft zu erkennen. Im Landeanflug auf Athen sieht man erst den Rauch ... Bild: Raphael Rohner ... am Boden dann auch die Helikopter der Armee. Dort wo das Feuer ... Bild: Raphael Rohner ... gewütet hat, hinterlässt es eine Wüste. Am Abend auf dem Rückflug ... Bild: EDA/VBS ... ist der Rauch noch immer enorm dicht. An einem anderen Hügel ... Bild: EDA/VBS ... brennt es noch immer ohne eine Chance, es zu löschen. Bild: EDA/VBS Nach rund einer Stunde Flugzeit ... Bild: Raphael Rohner ... kommen die Super Pumas zurück nach Athen. Am Himmel ... Bild: Raphael Rohner ... sind noch Rauchschwaden zu sehen. Ebenso ist das Licht ... Bild: Raphael Rohner ... leicht gelblich. Helipilot «Vämpi» Etter ... Bild: Raphael Rohner ... ist froh, helfen zu können. Trotz der Strapazen für sich und seine ... Bild: Raphael Rohner ... Crew, die den ganzen Tag der Hitze ausgesetzt ist. Nach dem Einsatz ... Bild: Raphael Rohner ... ruht sich die Besatzung kurz aus und trinkt ... Bild: Raphael Rohner ... erst einmal viel Wasser. Doch gehen die Arbeiten noch weiter. Bild: Raphael Rohner Am Boden werden die Helikopter gründlich ... Bild: Raphael Rohner ... geprüft und kontrolliert. Für die Helikoptermechaniker ... Bild: Raphael Rohner ... und Avioniker eine schweisstreibende Arbeit. Auch die mechanischen ... Bild: Raphael Rohner ... Bauteile der Super Pumas werden inspiziert ... Bild: Raphael Rohner ... und die Rotoren von Russ und Dreck befreit. Es herrschen noch immer ... Bild: Raphael Rohner ... rund 34 °C, obwohl die Sonne schon untergegangen ist. Lukas Gimmi, ... Bild: Raphael Rohner ... Chefmechaniker des Einsatzes, kontrolliert die Abdeckungen für die Rotoren, ... Bild: Raphael Rohner ... während Avioniker Fabian Werlen die Sensoren des Helis prüft. Auf dem Dach ... Bild: Raphael Rohner ... sind die Arbeiten um 21 Uhr fast abgeschlossen und die Crew ... Bild: Raphael Rohner ... beginnt den Helikopter für die Nacht und den nächsten Tag ... Bild: Raphael Rohner ... vorzubereiten. Die Zusammenarbeit ... Bild: Raphael Rohner der Schweizerischen Humanitären Hilfe und der Armee ist eng. Man hilft sich, ... Bild: Raphael Rohner ... wo es nur geht. Nach dem Feierabend fährt die Crew zurück ... Bild: Raphael Rohner ... in die Turnhalle und dann ins Hotel. Die Busfahrt wird genutzt, um das ... Bild: Raphael Rohner ... Debriefing der Piloten und Co-Piloten zu machen. Ein langer Tag ... Bild: Raphael Rohner ... geht zu Ende, bevor es am nächsten Tag wieder in den Einsatz geht. Bild: Raphael Rohner

Jeder trinkt fünf bis sechs Liter Wasser pro Tag

Beim Einsatz in Griechenland steht darum ein Team aus elf Helikoptermechanikern und Avionikern im Einsatz, die nach jedem Flug alles überprüfen. Das Thermometer zeigt jetzt auf dem Flugfeld 38 °C an. Die Soldaten laden grosse Packungen mit Wasserflaschen ein: «Bei dieser Hitze trinkt man mindestens fünf bis sechs Liter», sagt einer.

Dann heben die zwei Super Pumas ab. Unten an den Helikoptern hängen Wassersäcke, sogenannte «Bambi Buckets», mit 1800 Liter Wasser gefüllt.

Mit so genannten «Bambi Buckets» können die Helikopter bis zu 2500 Liter Wasser transportiert werden. Im Einsatz werden sie nicht ganz gefüllt. Bild: Raphael Rohner

Es sei ein ganz spezielles Gefühl, über diesen Grossbränden zu fliegen, sagt Pilot Fabian «Vämpi» Etter aus Zürich: «Man sieht von den Inseln gerade noch ein Stück Küste, der Rest davon liegt im dichten Rauch. Das ist sehr anspruchsvoll aus fliegerischer Sicht.» Aber genau für solche schwierigen Verhältnisse trainiere man ja in der Schweiz. «Wir sind hier, um zu helfen.»

Die Helikopter fliegen rund eine Stunde von Athen nach Euböa ins Einsatzgebiet. Dabei fliegen sie über verbrannte Landschaften: «Es ist einfach alles verkohlt und es sieht aus wie in einer Wüste. Ziemlich unheimlich», sagt Pilot Vämpi. «Wir fliegen eine Runde um die andere, um zu löschen. Auf das Meer hinaus und wieder über den Wald – und wieder und wieder und wieder.» Die Hitze dringt auch in den Heli, der Super Puma verfügt über keine Klimaanlage.



Die beiden Super Pumas der Schweizer Luftwaffe fliegen von Athen rund eine Stunde zum Einsatzort Euböa. Bild: Raphael Rohner

Verkohlte Landschaft in Griechenland. Bild: EDA / VBS

Ein Super Puma der Schweizer Armee fliegt zu einem der unzähligen Brandherde auf Euböa. Bild: EDA / VBS

Mit Hilfe von NASA-Daten werden Flugbedingungen analysiert

Am Boden, in der Turnhalle, beobachten die Kollegen alles. In Echtzeit sehen zwei Koordinatoren, wo sich die Helikopter befinden und wie sie fliegen. «Dazu lesen wir Satellitenbilder der NASA und Wetterdaten aus», erklärt der 27-jährige Jan Sidler, Einsatzkoordinator Nachrichten aus Seuzach.

Er sitzt vor zwei riesigen Landkarten und schaut am Laptop zu, wie die zwei Helikopter fliegen. «Am Montag waren die Bedingungen für die Löschangriffsflüge sogar so schlecht, dass die Helis nur wenige Stunden fliegen konnten.» Die Luftfeuchtigkeit im Einsatzgebiet ist nahezu am Nullpunkt. Ebenso herrscht teilweise Windstille, was den Rauch nicht verzieht und die Sichtbedingungen für die Piloten massiv beeinträchtigt.

Die Waldbrände auf Eubäa sind bis in den Weltraum sichtbar. Bild: NASA/MOIDS

Rund 95 Tonnen Wasser werfen die Helikopter an diesem heissen Tag ab. Bild: Raphael Rohner

Mittlerweile ist es Mittag geworden und eine Maschine der Swiss rollt an dem verbliebenen Super Puma auf dem Flugfeld vorbei. Auf dem Rollfeld herrschen nun 47 °C. Im Flugzeug wundern sich zwei Passagiere über den Schweizer Helikopter:

«Was machen denn unsere Helikopter hier in Griechenland?»

Der Einsatz des Schweizer Teams wurde soeben um zwei weitere Tage verlängert. Bis Samstag sollen die Helikopter weiterfliegen und Brände bekämpfen. Auf der Insel Euböa sind bereits über 60'000 Hektaren Wald den Flammen zum Opfer gefallen und über 2000 Menschen mussten evakuiert werden. «Wir bleiben, solange man uns braucht, und wir dies operativ stemmen können», sagt Mark Hauser, Mediensprecher des Soforteinsatzteams der Humanitären Hilfe.



In der Turnhalle werden Angehörigen der Schweizer Armee, der Luftwaffe und die Mitarbeiter vom Schweizerischerischen Korps der Humanitären Hilfe am Nachmittag überrascht: Ein Mitarbeiter der Swiss kommt zu Besuch und bringt einen Sack Schokolade: «Wir haben gehört, dass ihr hier einquartiert seid, und dachten, ihr könntet etwas Heimat brauchen.»



Eine süsse Geste gegen das Heimweh: Schokolade von der Swiss. Bild: Raphael Rohner

Die Helikopter werfen an diesem Tag 95 Tonnen Wasser über den Waldbränden ab, was rund 650 Badewannenfüllungen entspricht. Erst kurz vor Sonnenuntergang fliegen sie zurück nach Athen. Dort warten bereits die Helikoptermechaniker, um die Maschinen in Empfang zu nehmen. Es herrschen noch immer Temperaturen um die 38 °C, während die Sonne langsam untergeht. Die Einsatzkräfte sind zufrieden. Es gibt «schüüche» Ladungen Schnupftabak, Sprüche fallen, Aufgaben werden verteilt.

Mechaniker warten am Abend auf die heimkehrenden Helikopter. Bild: Raphael Rohner

Kurz vor Sonnenuntergang kehren sie zurück. Bild: Raphael Rohner

Die Stunde der Mechaniker

Dann beginnt die schweisstreibende Arbeit der Helikoptermechaniker. Sie müssen die Helikopter prüfen, reinigen und für den nächsten Tag einsatzbereitfertig machen. Dabei prüfen Mechaniker unter anderem die Triebwerke und befreien die Rotoren vom Russ der Waldbrände, bevor sie sie zum Schutz gegen starke Winde herunterbinden.

Alles am Helikopter riecht, als wäre man damit ein Wochenende lang an einem schönen Lagerfeuer gestanden: «Oh, das wäre jetzt auch schön. Einfach eine Wurst essen, ein Bier trinken und dann schwimmen gehen», sagt ein Helimechaniker aus der Romandie.

Ein Helikopterpilot ruht sich kurz aus nach seinem Einsatz. Bild: Raphael Rohner

Jeden Abend werden die Helikopter kontrolliert und geprüft. Bild: Raphael Rohner

Wehmütige Blicke zum Flieger aus Zürich: Immer wieder rollen Swiss-Flieger an den Crews vorbei. Bild: Raphael Rohner

Kurz nach 21 Uhr ist für die Mannschaft Feierabend und man fährt mit dem Bus zurück in die Basis – die Turnhalle. Dort wartet der Rest der Crew, die den Tag über die Arbeiten im Hintergrund geleistet hat. Einsatzleiter Detachementchef Hügli hat bereits einen Bus ins Hotel organisiert und nimmt die Piloten, Mechaniker und die Avioniker in Empfang: «Wir machen den Schlussrapport von heute gleich im Bus, dann kommt ihr rascher aus euren stinkenden Kleidern.»



Die sichtlich müden Männer grölen kurz, packen ihre Sachen und treten hinaus vor die Feuerwache, um auf den Bus zu warten und ins Hotel zu fahren. Man bespricht den Tag, zeigt sich Bilder aus dem Heli und von Daheim. Es ist 22.15 Uhr und noch immer ist es 33 °C.

Bild: Raphael Rohner

Dank von wildfremden Leuten

Die Soldaten erleben in Griechenland einen Einsatz, der von den Griechinnen und Griechen sehr dankbar goutiert wird: Immer wieder bedanken sich wildfremde Leute bei den Schweizern und schenken ihnen Feuerwehrabzeichen oder bestellen sogar Pizza für die Crew.

Abends an der Hotelbar haut eine Griechin ihr Glas auf die Theke und ruft laut: «Ich bezahle alle Bier heute Abend!» Viel zu bezahlen hat sie jedoch nicht: Der Grossteil der Crew hat sich schon aus dem Staub gemacht. Ein Soldat im Lift tippt müde einige Nachrichten in sein Smartphone: «Jetzt geht es endlich unter die Dusche und dann ins Bett. Diese Nacht soll es etwas kühler werden – nur 29 Grad.»