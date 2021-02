Reportage Hungernde Amerikaner: Die Coronakrise treibt Millionen von Menschen in den USA in die Armut In Washington wird ein neues Coronahilfspaket geschnürt. Und Demokraten und Republikaner streiten sich darüber, wem der Staat unter die Arme greifen soll. Hungernde Amerikaner können derweil nicht viel länger auf weitere Direktzahlungen warten. Renzo Ruf aus Sperryville (Virginia) 11.02.2021, 05.00 Uhr

Ein Mann in New York bekommt ein Essenspaket von der «Holy Apostles» Suppenküche. Millionen Amerikaner sind wegen Corona von Armut bedroht. Robert Nickelsberg / Getty Images North America

Die letzten Monate waren nicht einfach. Zuerst verlor Mark Cooper in der zweiten Coronawelle die Stelle als Elektriker. Dann krachte der 38-Jährige mit seinem Auto frontal in ein Reh; der weisse Chevrolet sieht seither aus, als habe sich Cooper das Fahrzeug auf einem Schrottplatz ausgeliehen. Und nun droht dem Familienvater, der getrennt von seinen Kindern lebt, auch noch die Kündigung des Mietvertrags. Das Geld reiche derzeit hinten und vorne nicht, sagt Cooper, und sein Mienenspiel verrät, dass er nicht gerne über seine finanziellen Schwierigkeiten spricht.

Fokus auf hilfsbedürftige Menschen richten

Das hängt auch damit zusammen, dass der Handwerker auf dem Land wohnt: Am Fusse des bezaubernd schönen Shenandoah National Parks, in einem Bezirk, in dem protzige Gutshäuser neben windschiefen Hütten stehen, und die meisten Bewohnerinnen und Bewohner zu stolz sind, um Hilfe zu bitten. Cooper räumt indes freimütig ein, dass er auf Unterstützung angewiesen sei, um die Coronakrise zu überstehen – auf weitere Direktzahlungen aus Washington zum Beispiel.

Er sagt deshalb: Demokraten und Republikaner, die sich im Senat und Repräsentantenhaus seit dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden über den Umfang eines neuen Hilfspakets streiten, sollten sich nun endlich am Riemen reissen. Und ideologisch aufgeladene Streitereien über die Verschuldung Amerikas und die mögliche Anheizung der Inflation auf später verschieben. «Wir sollten nun den Fokus auf diejenigen Menschen richten, die Hilfe benötigen.» Auf Menschen wie ihn, der einst für einen Bürojob in die Region zog, dann aber beschloss, sein Geld als Elektriker zu verdienen.

Jeder Zehnte Bewohner ist Kunde der Tafel

Immerhin: Zweimal pro Monat kann sich Cooper in der «Food Pantry» von Sperryville (Virginia) unentgeltlich mit Feuerholz und frischen Lebensmitteln eindecken. In einem ehemaligen Restaurant an der Hauptstrasse verteilt das Team von Mimi Forbes, der Leiterin der Tafel, Fleisch, Salat, Früchte, Brot, Eier und Milch. Cooper sagt, als wolle er sich entschuldigen:

«Ich wäre nicht hier, wenn ich nicht auf diese Unterstützung angewiesen wäre.»

Dabei gibt es keinen Grund, dass er sich entschuldigen müsste. Fast jeder zehnte der 7300 Bewohner von Rappahanock County war schon einmal Kunde der «Food Pantry», erzählt Forbes, wobei an diesem Winternachmittag vor allem Senioren auf dem Parkplatz Halt machen und den Kofferraum ihrer Autos öffnen. Denn allein mit Hilfe der amerikanische Altersvorsorge, die durchschnittlich 1500 Dollar pro Monat auszahlt, «kann man nicht überleben», sagt eine Witwe im Gespräch. «Das ist nicht genügend Geld.»

Mimi Forbes, die Leiterin der Rappahanock Food Pantry, gibt vor dem Brotregal der Tafel Auskunft über Lebensmittel. Renzo Ruf

Und obwohl Rappahanock County keinesfalls stellvertretend für ganz Amerika steht, auch weil mehr als 90 Prozent der Bewohner eine weisse Hautfarbe haben – die Probleme, mit denen sich der Bezirk im Krisenwinter 2021 konfrontiert sieht, bilden die Stimmung im Land recht gut ab. Das Wohlstandsgefälle hat sich massiv verschärft, auch wenn sich die grösste Volkswirtschaft nicht mehr in einer Rezession befindet. Während sich Büroangestellte recht gut durch die Krise hangelten und ihre Ersparnisse dank steigenden Einnahmen und sinkenden Ausgaben häufig vergrössern konnten, traf die Coronakrise verletzbare Menschen am Rand der Gesellschaft mit aller Wucht.

Mehr als 10 Millionen Amerikaner sind derzeit auf Stellensuche – wobei 4 Millionen seit mindestens einem halben Jahr einen neuen Job suchen. Weitere 5,6 Millionen haben derweil das Handtuch geworfen und haben sich aus dem Arbeitsmarkt verabschiedet. Die Bundesregierung schätzt deshalb, dass bis zu 12 Prozent der amerikanischen Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter arbeitslos oder unterbeschäftigt sind. (Im November 2019, wenige Monate vor dem Ausbruch der Coronakrise, betrug dieser Wert rekordtiefe 6,5 Prozent.)

Biden sagte, man könne nicht zu viel tun

Arbeitslosigkeit wirkt sich nicht nur negativ auf die Einkommenssituation der betroffenen Menschen aus. Die Arbeitslosenversicherung kommt nur für einen Bruchteil des verlorenen Lohns auf. Auf dem Spiel steht auch die Gesundheitsvorsorge. Weil die Krankenversicherung in Amerika häufig Sache des Arbeitgebers ist, müssen Jobsuchende selber für die Prämien aufkommen. Viele verzichten darauf, auch weil dies rasch Hunderte von Dollars pro Monat kosten kann. Verlässliche Zahlen über das Ausmass dieser Krise sind derzeit nicht erhältlich. Fachleute weisen allerdings darauf hin, dass dieses Problem vielleicht weniger gross ist als erwartet – auch weil Arbeitgeber in Übergangslösungen einwilligten.

Unter dem Strich allerdings gibt es keine Zweifel darüber, dass die Coronakrise für viele Amerikaner traumatische Folgen hat. Mehr als 50 Millionen Menschen haben Angst vor Hunger und einer Unterversorgung durch Lebensmittel, schätzt die gemeinnützige Organisation Feeding America. In den Augen des Weissen Hauses wäre es deshalb falsch, beim Schnüren des neuen Coronahilfspakets zu sparen – obwohl das legislative Vorhaben bis zu 1900 Milliarden Dollar kosten soll. «Wir können nicht zu viel tun», sagte Biden vorige Woche. «Wir können nur zu wenig tun.»