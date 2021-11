Österreich: Der Lockdown für Ungeimpfte ist in Kraft

Reportage Ungeimpfte im Lockdown: Unterwegs in Wien, wo der Ausnahmefall zum Alltag geworden ist Überfüllte Teststationen, Absperrungen im Regierungsviertel und besorgte Café-Betreiberinnen: Seit diesem Montag gilt in Österreich ein Lockdown für Ungeimpfte. Die angekündigten rigorosen Kontrollen liessen zunächst aber noch auf sich warten. Stefan Schocher, Wien Jetzt kommentieren 15.11.2021, 14.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zutritt nur für Geimpfte und Genesene: In Österreich gilt seit diesem Montag ein strenger Lockdown für nicht-geimpfte Personen. Hans Punz / APA/APA

Er ist zu schnell gefahren in seinem weissen Geländewagen. Mit eiserner Miene steht der Herr in der braunen Lederjacke nun am Bankomat, um Geld zu ziehen. Ein paar Schritte entfernt von ihm zwei Polizeibeamte. Die Woche hätte wohl besser beginnen können. Montagmorgen ist es, grau, nebelverhangen, feucht und kalt – und jetzt auch noch teuer.

Es gilt eine Strafe zu begleichen. Zulassungsschein, Führerschein, Strafmandat des Verkehrssünders hält einer der Beamten in der Hand – eine Routinekontrolle, wie er sagt. Den Impfpass des Herren haben sie nicht kontrolliert. Dazu, so sagt einer der Polizisten, hätten sie noch keine Dienstanweisung.

Im Austria Center in Wien warten Kinder auf die Corona-Impfung. Es ist die österreichweit erste Impfstrasse für Kinder zwischen fünf und elf Jahren. - FOTO: APA/ROLAND SCHLAGER Roland Schlager / APA/APA

Dabei gilt seit Montag in Österreich ein Lockdown für ungeimpfte Personen. Einer, der die rasant steigenden Infektionszahlen (die Inzidenz liegt in Österreich bei 849) bremsen soll. In Wien betrifft der Lockdown geschätzte 400'000 Menschen, in Österreich rund 2 Millionen.

Die Polizei klagt ohnehin schon über Mehrbelastung

Und da stehen sie also, die Polizisten. Am «Gürtel», einer vierspurigen, von leerstehenden Handyshops, Ramschläden und Bordellen gesäumten Ringstrasse, nehmen das Geld entgegen, geben die Quittung aus und die Papiere zurück. Alle steigen in ihre Autos, Blaulicht aus. Ende der Amtshandlung.

Kündigt «strenge Kontrollen» des Lockdowns an: Innenminister Karl Nehammer (ÖVP). Bild: Georg Hochmuth / APA

Rigorose Kontrollen hatte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) angekündigt. Ein «engmaschiges Netz», werde es geben, so der Minister. Jede Person, die in Österreich lebt, könne von der Polizei beim Betreten des öffentlichen Raums kontrolliert werden, so seine Ansage.

Dem entgegen hatten allerdings bereits vorab die Aussagen von Polizeigewerkschaftern gestanden. Die Polizei sei überlastet, die Kontrolle eines Lockdowns für ungeimpfte Personen sprenge den Rahmen des Möglichen.

Vor allem die Ausnahmen der geltenden Massnahmen seien eine Herausforderung. So dürfen Ungeimpfte den privaten Wohnbereich zwar nur in «Ausnahmefällen» verlassen, wie es Bundeskanzler Alexander Schallenberg ausgedrückt hatte. Diese Ausnahmen lassen allerdings grossen Interpretations-Spielraum. Sie umfassen wichtige Besorgungen, den Weg zur Arbeit, zur Uni, zum Gebetshaus oder zur Impfung, sowie auch Spaziergänge zur Erholung.

Und all das gilt konkret für alle Personen ab 12 Jahren, die weder über ein gültiges Impfzertifikat verfügen noch nachweisen können, in den letzten 180 Tagen eine Covid-Infektion überwunden zu haben.

Der Handel muss nicht kontrollieren

Ungeimpfte Personen dürfen demnach also zum Supermarkt oder zur Apotheke, nicht aber in den Elektronik- oder Kleiderhandel oder zum Coiffeur. Die Kontrolle all dessen obliegt allerdings alleinig der Exekutive. Der Handel wird nicht in die Pflicht genommen. Lediglich die Gastronomie ist angehalten, Zertifikate zu kontrollieren. Und so sperren sie auch munter auf an diesem Montagmorgen, all die Läden in der Mariahilfer-Strasse, der Einkaufsmeile der Stadt. Von Lockdown keine Spur. Im Gegenteil: Reges Treiben.

Aber da ist noch etwas: Auch am Arbeitsplatz gilt von nun an flächendeckend 3G ohne FFP2-Masken-Ausnahme. Und da sitzt sie nun, Rita, in ihrem Vorstadt-Café. Sie ist nicht geimpft. Für Rita gilt nun also der Lockdown. In ihrem Café, an ihrem Arbeitsplatz, darf sie sein. Zwischendurch vor die Tür darf sie aber eigentlich nicht. Und so hat sie auch eines immer parat: Ihr Testzertifikat, und auch alle Gäste werden gleich nach Eintreten kontrolliert. Rita sagt:

«Ich bin sicher, dass die Kontrollen kommen werden.»

Denn Kontrollen habe es auch bisher gegeben. Und strafen sind teuer. Vor allem für einen kleinen Betrieb mit einer Handvoll Tischen im Innenraum und einem kleinen Garten vor der Tür.

Test-Infrastruktur am Anschlag

Die Test-Infrastruktur in Österreich wiederum stand schon vor der in Kraft getretenen 3G-Regel am Arbeitsplatz am Anschlag. Es kommt nicht selten vor, dass ein Testergebnis erst vier Tage nach der Probenentnahme zugestellt wird – bei Zustellung also bereits abgelaufen ist. Auch verlorene Proben häufen sich. Und die Nachfrage steigt, wie eine Frau in einer Testbox auf der Mariahilfer-Strasse sagt: Alleine in den ersten Stunden des Montags sei der Andrang sicher 50 Prozent über dem Schnitt der Vorwoche gelegen. Man käme kaum nach.

Das erklärte Ziel all dieser Massnahmen ist es, die Impfbereitschaft zu steigern. Denn die ist mit stagnierten 65 Prozent äusserst niedrig in Österreich. Und auch die Impfboxen in Wien verzeichnen tatsächlich vermehrt Andrang. Die ernüchternde Auskunft allerdings: Unter den rund 100 Personen, die an diesem Morgen eine Impfung erhalten haben, seien lediglich drei oder vier Erststiche gewesen. All die anderen Personen, die hier in der morgendlichen Kälte stehen, holen sich bereits die Booster-Impfung ab.

Die Fronten sind verhärtet. Und so prägen Absperrungen, Tretgitter und Polizeifahrzeuge das Bild vor dem Regierungsviertel in Wien. Bereits am Sonntag hatte es vor dem politischen Herzen des Landes eine spontane Kundgebung von Impfgegnern gegeben. Für die kommenden Wochen sind praktisch in Permanenz Demos angekündigt.