Wegen Gasumlage: Kritik an Robert Habeck wächst

Robert Habeck Kratzer am Image des Wunschkanzlers – sogar Verbündete sticheln: «Am Ende zählen nicht nur schöne Worte» Robert Habeck ist der Lieblingspolitiker der Deutschen. Doch nun schlägt ihm erstmals breite Kritik entgegen. Der Beginn seiner Entzauberung? Christoph Reichmuth, Berlin Jetzt kommentieren 29.08.2022, 17.00 Uhr

Muss bei seiner Gasumlage noch einmal über die Bücher: Vizekanzler Robert Habeck. Bild: Bernd von Jutrczenka (26.8.2022)

Das Image von Robert Habeck könnte erste Kratzer erfahren. Der 52-jährige Vizekanzler und Klimaminister muss bei der verkorksten, von seinem Ministerium ausgearbeiteten Gasumlage nochmals über die Bücher. Ab Oktober wird nach den Plänen des deutschen Klimaministers die Kilowattstunde Gas um 2,4 Cent künstlich verteuert. Eine vierköpfige Familie kommt so allein durch die Umlage auf Mehrkosten von 500 Euro oder mehr im Jahr – neben den generell gestiegenen Verbraucher- und Energiepreisen eine schwere Belastung für Hunderttausende.

Das Geld aus der Umlage soll Gasimporteure wie Uniper zukommen – damit die Energiekonzerne durch die horrenden Preise auf den Gasmärkten nicht pleitegehen. Uniper braucht wegen des ausbleibenden Billiggases aus Russland staatliche Milliardenhilfe, um überhaupt weiterexistieren und das teure Gas in den Niederlanden oder Norwegen beschaffen zu können.

Nur: Von der Gasumlage profitieren auch hochrentable Energiekonzerne, die staatliche Hilfe gar nicht nötig haben. Diese können also quasi ihre Gewinne erhöhen, während Geringverdiener nicht mehr wissen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen.

Noch fliegen ihm die Herzen zu

Eigentlich ein grober Schnitzer, den der Grünen-Minister da mitzuverantworten hat. Allein schon, dass Habeck der Bevölkerung massiv höhere Energiekosten für den kommenden Winter prophezeit, müsste ihm massenhaft Sympathiepunkte kosten. Dass der Grüne dann auch noch einen Plan präsentiert, von dem profitable Grosskonzerne auf dem Buckel der Bevölkerung profitieren, müsste für Empörung sorgen.

Noch fliegen Habeck die Herzen vieler Deutscher zu. Der Philosoph und Schriftsteller erklärt den Fauxpas auf eine Art und Weise, dass ihm am Ende niemand so richtig böse sein will. Er hätte schlicht nicht gewusst, «wie dieser Gasmarkt verflochten ist», sagte er vor Unternehmern in Münster. Das alles beschäftige ihn sehr. «Das hat mir die letzten 48 Stunden den Tag ganz schön versauert.» Dem ZDF sagte er später:

«Ich verstehe jeden Bürger, jede Bürgerin, der oder die sich darüber ärgert – ich reihe mich ein in diese Reihe.»

Habeck bleibt der beliebteste Politiker Deutschlands. Die Deutschen sehen ihn in einer Umfrage als den für das Kanzleramt geeignetsten Politiker – weit vor Amtsinhaber Olaf Scholz.

Allerdings droht Habeck jetzt die Entzauberung. Dem Norddeutschen schlägt selbst aus den eigenen Reihen Kritik entgegen. Viele Grüne würden die Umlage gerne komplett kippen. Auch aus der SPD heraus wird Habeck angegangen. «Das Prinzip Habeck geht so: Auftritte filmreif, handwerkliche Umsetzung bedenklich und am Ende zahlt der Bürger drauf», sagt SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese in der «Bild.» Und SPD-Chef Lars Klingbeil stichelt:

«Am Ende zählen in der Politik nicht nur schöne Worte, es muss vor allem die Substanz stimmen.»

Habeck dürfte den durch das Geknorze bei der Gasumlage entstandene Imageschaden einigermassen unbeschadet überstehen. Der Vizekanzler punktet mit seiner unkonventionellen Art, wie er seine Politik erklärt – meist in kurzen Handyvideos, die über die sozialen Medien verbreitet werden. In den Sequenzen zeigt er Schwächen, offenbart, dass er mit Entscheidungen hadert. Er lässt Gefühle zu, wirkt dadurch authentisch. Habeck ist sich auch nicht zu schade, Fehler einzugestehen. Das mag eine Masche sein, wie es der «Spiegel» vermutet. Doch die Masche zieht.

Zumindest noch. Die entscheidenden Monate stehen noch bevor. Im Winter könnte es kalt in Deutschland werden. Dann kann die Stimmung kippen – auch gegen Robert Habeck.

