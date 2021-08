Obama wird 60: Seine Partypläne sorgen für Kontroverse

Runder Geburtstag Barack Obama wird 60 – und sorgt mit seinen Party-Plänen für eine mächtige Kontroverse Der Ex-Präsident will in seinem Luxus-Anwesen mit 475 Gästen feiern. Ein prominenter Gast aber hat ihm abgesagt. Samuel Schumacher 04.08.2021, 05.00 Uhr

Ready to party: Ex-Präsident Barack Obama. Getty

Barack Obama wird 60. Und wer glaubte, der Ex-Präsident würde den runden Geburtstag ruhig angehen, hat sich mächtig geirrt. Nicht weniger als 475 geladene Gäste sollen am Wochenende auf seinem riesigen Anwesen auf der Insel Martha’s Vineyard vor der amerikanischen Ost-Küste eintrudeln, vermeldet die Plattform «The Hill».

Unter den illustren Gästen sind die Hollywood-Stars George Clooney und Steven Spielberg sowie die Talkshow-Königin Oprah Winfrey.

Dieses Anwesen auf der Insel Martha's Vineyard haben sich die Obamas im Dezember 2019 gekauft. Hier soll die grosse Geburtstagsparty steigen. Landvest

Dass Obama seinen Sechzigsten am Wochenende mit so grossem Brimborium begehen will, sorgt in Washington für hitzige Gemüter. Die Republikanische Abgeordnete Elise Stefanik kommentierte Obamas Partypläne so:

«Typisch Sozialisten: Predigen das Eine, tun das Andere.»

Mit seiner Mega-Party bricht der einst mächtigste Mann der Welt zwar offiziell keine Regeln. Gerade vorbildlich ist der Grossanlass in Zeiten stark steigender Corona-Neuinfektionen in den USA aber nicht. Obama selber hat erst vor wenigen Tagen seine 129 Millionen Follower auf Twitter erneut dazu aufgerufen, sich angesichts der hochansteckenden Delta-Variante unbedingt impfen zu lassen.

Was sich «Mr. President» zum Geburtstag wünscht

Geimpft und negativ getestet sein müssen auch Obamas Gäste. Sonst gibts keinen Zutritt zur Gartenparty mit Meerblick und präsidialem Buffet. Geschenke mitbringen sollen sie allerdings nicht. Obama wünscht sich zum Geburtstag höchstens einen Zustupf an Organisationen, die benachteiligten Jugendlichen in den USA und anderswo unter die Arme greifen.

Auch seine eigene «Obama Foundation» hat anlässlich des Geburtstags ihres Chefs eine «Gebt 60 zum 60ten»-Aktion lanciert. Das Geld soll u.a. dem in Chicago geplanten, 500 Millionen teuren Obama Zentrum zugute kommen. Das Projekt mit Museum und Konferenzräumen hätte 2021 eröffnet werden sollen, ist aber wegen diverser Gerichtsverfahren weiter blockiert.

Joe Biden, übrigens, liess sich entschuldigen. Der 78-Jährige müsse passen, werde seinen einstigen Chef aber bald mal im ü60er-Club begrüssen, hiess es aus dem Weissen Haus.