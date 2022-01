Russische Invasion befürchtet Ukraine-Krise: USA wollen Treffen von UN-Sicherheitsrat Der UN-Sicherheitsrat soll sich zum ersten Mal mit der gegenwärtigen Ukraine-Krise beschäftigen. 28.01.2022, 07.12 Uhr

Die USA und ihre westlichen Verbündeten befürchten eine russische Invasion in der Ukraine. (Archivbild) Keystone

(dpa) Die Vereinigten Staaten beantragten am Donnerstag nach eigenen Angaben ein Treffen des mächtigsten UN-Gremiums für Montag. Die Beratungen in New York sollen öffentlich abgehalten werden, vermutlich um 16.00 Uhr MEZ.