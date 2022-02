Scholz vor heikler Reise zu Putin nach Moskau

Russland-Krise Mit Merkels Rat nach Moskau: Bei seinem heiklen Besuch bei Putin setzt Kanzler Scholz auf die Expertise seiner Vorgängerin Es ist seine bisher schwierigste Reise: Bundeskanzler Olaf Scholz trifft am Dienstag in Moskau erstmals Kreml-Chef Wladimir Putin. Seine Vorgänger Schröder und Merkel kennen Putin bestens. Setzt er auch auf deren Einschätzungen? Christoph Reichmuth, Berlin 14.02.2022, 16.00 Uhr

Trifft sich am Dienstag im Kreml mit Wladimir Putin: Der deutsche Kanzler Olaf Scholz. Christophe Gateau / AP

Was Olaf Scholz mit im Gepäck haben wird, wenn er am Dienstag im Kreml mit Putin zusammentrifft, ist offen. Spekuliert wird über einen möglichen Kompromissvorschlag, ein Nato-Beitrittsmoratorium, das auch für die Ukraine einige Jahre gelten würde. Ein rascher Nato-Beitritt der Ukraine steht unmittelbar ohnehin nicht zur Debatte, der Kreml fühlt sich durch die Osterweiterung des westlichen Militärbündnisses bedrängt. Möglicherweise, schätzen Experten, würde ein Moratorium Putin besänftigen.

Doch ob diese Möglichkeit tatsächlich in Erwägung gezogen wird, ist unklar. Ein solcher Vorschlag jedenfalls wäre ausgerechnet im Sinne eines Parteigenossen von Olaf Scholz, auf dessen Rat der Kanzler gerne verzichten würde - obwohl dieser Wladimir Putin kennt wie kaum ein anderer in der deutschen Politik. Altbundeskanzler Gerhard Schröder (1998 bis 2005) pflegt zu Wladimir Putin eine Art Männerfreundschaft, die emotionale Verbindung der beiden reicht bis hin zu gemeinsamen Weihnachts- und Geburtstagstreffen.

Schröder hat sich just nach seinem Ausscheiden aus der deutschen Regierung - als Quasi-Lobbyist - in den Dienst für russischen Angelegenheiten gestellt. Er bekleidet verschiedene Aufsichtsratsposten, unter anderem bei teilstaatlichen Erdgasriesen Gazprom, zudem engagiert er sich an vorderster Front für die umstrittene russische Gaspipeline Nord Stream 2. Schröder tut alles, um seinen Freund Putin zu verteidigen. Das führt so weit, dass er im aktuellen Konflikt nicht Russland als Aggressor erkennt, sondern die Ukraine. Schröder sagte kürzlich:

«Ich hoffe sehr, dass man endlich

auch das Säbelrasseln in der

Ukraine wirklich einstellt.»

Obwohl der 63-jährige Scholz sein Russlandbild durch Expertisen seiner Russlandexperten und über Lektüre prägen musste -laut «Welt» soll er «Inside Putins Head» von Andrew Jack gelesen haben -, verzichtet er auf die Einordnungen seines Parteifreundes und «Putin-Verstehers» Schröder. «Ich habe ihn nicht um Rat gefragt», sagte Scholz kürzlich, um sogleich deutlich zu machen, dass er sich von Schröder bei seiner Russland-Politik nicht reinreden lassen werde:

«Es gibt nur einen Bundeskanzler,

und das bin ich.»

Eher setzt Scholz auf die Einschätzungen seiner Vorgängerin Angela Merkel, wenn es um Russland und den Kremlchef geht. Mit der Ex-Kanzlerin sprach Scholz vor zwei Wochen intensiv am Telefon über Russland, die Ukraine und Putin. Merkel kennt Putin und die russischen Befindlichkeiten bestens. Mit keinem Amtschef hat sie sich in ihrer Amtszeit öfter getroffen als mit Putin, mit keinem hat sie mehr telefoniert als mit dem ehemaligen, in Dresden stationierten KGB-Agenten.

Dabei könnten Merkel und Putin vom Charakter her kaum unterschiedlicher sein, aber Putin schätzte Merkel dennoch für ihre Kenntnisse seines Landes, das sie in jüngeren Jahren intensiv bereist hat, und der russischen Kultur und für ihre Bereitschaft, die europäischen Interessen durchaus mit Härte via Sanktionen durchzusetzen, den Dialog mit Moskau aber nie einfrieren zu lassen. Dass Merkel fliessend russisch spricht und Putin ebenso gut deutsch, festigte ihr Verhältnis. Putin zollte Merkel Respekt.

Auf der Linie Merkels

«Ich denke, dass Scholz versucht, in der Kontinuität Merkels zu stehen», sagt der Russland-Experte von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin, Stefan Meister. «Scholz scheint sich selbst ziemlich sicher zu sein, was zu tun ist und wie die Dinge laufen könnten.» Auf Schröders Expertise werde der Kanzler hingegen nicht zurückgreifen. Eher unwahrscheinlich sei es darüber hinaus, dass Scholz Merkel darum bete, quasi im Auftrag der deutschen Regierung mit Putin das Gespräch zu suchen. «Putin würde Merkel vermutlich treffen. Aber er hat sie in der Vergangenheit vor allem deshalb respektiert, weil sie die mächtige Frau war, die sie war. Diese Macht hat sie nicht mehr, und deshalb dürfte Merkel den Zugang zu Putin verloren haben», vermutet Meister.

Befürchtet der Russland-Experte ebenfalls, wie es die USA tun, dass der russische Einmarsch erfolgt? Meister sähe ökonomisch und militärisch keinen Sinn für Russland, einen grossen Krieg mit der Ukraine zu beginnen. Aber, fügt er hinzu:

«Die Wahrscheinlichkeit, dass es doch passiert, wächst mit jedem Tag. Ich traue Putin alles zu.»