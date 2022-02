Macrons heikle Mission bei Putin in Moskau

Russland Macrons heikle Mission in Moskau: 5 Fragen und Antworten zum Besuch des französischen Präsidenten bei Putin Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron versucht den Kremlchef von seinen Invasionsplänen in der Ukraine abzubringen. Warum ist gerade er so engagiert in dieser Krise? Stefan Brändle, Paris 07.02.2022, 21.11 Uhr

Auf Abstand: Emmanuel Macron (r) bei Wladimir Putin. Kremlin Pool / Sputnik / Pool / EPA

Wladimir Putin und Emmanuel Macron haben in Moskau über die zunehmenden Spannungen in Europa verhandelt. Die mehrstündigen Gespräche dauerten bis spät in den Montagabend. Putin dankte Macron im Kreml für seinen Einsatz um die europäische Sicherheit. Frankreich setze sich seit Jahren auch für eine Lösung im Ukraine-Konflikt ein, lobte er. Macron sagte zur Begrüssung, er hoffe, dass das direkte Gespräch der Beginn eines Weges für eine Deeskalation der Situation sei. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Macrons Mission in Moskau.

Der französische Präsident rechtfertigte seine Reise nach Moskau so: «Wenn man nicht miteinander spricht, regelt man keinen Konflikt. Man kann nicht zulassen, dass andere in seinem Namen sprechen.» Damit bezog sich Macron auf jüngste russisch-amerikanische Direktkontakte über die Köpfe der Europäer hinweg. Frankreich, das sich seit den Zeiten von Charles de Gaulle zwischen den Blöcken fühlt, will die «Stimme Europas» vernehmen lassen. Für Macron will sich zudem in der laufenden Präsidentschaftskampagne in Frankreich auch als Staatsmann präsentieren, der über den Niederungen des Wahlkampfes steht.

Das Schlüsselwort der französischen Diplomatie heisst «Deeskalation». Macron will die Logik des gegenseitigen Aufschaukelns zwischen Putin und den USA oder Grossbritannien durchbrechen. «Wir müssen zuerst eine Verschlechterung der Lage verhindern», erklärte Macron. «Danach können wir Mechanismen des gegenseitigen Vertrauens schaffen.» Im Januar hatte Macron zusammen mit dem neuen deutschen Kanzler Olaf Scholz erstmals seit langem wieder Autonomiegespräche zwischen Russen und Ukrainern organisiert. Macron wollte am Dienstag zum ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selensky nach Kiew weiterreisen.

Der russische Staatschef verlangt eine neue «Sicherheitsarchitektur» im Osten Europas. Damit meinte er konkret: keine Aufnahme der Ukraine in die Nato. Putin behauptet, der Westen habe dies in einem Memorandum sowie mündlich an Gipfeltagungen versprochen. Macron widerspricht, man könne nicht völkerrechtliche Regeln mit einem Truppenaufmarsch durchsetzen. Ohne Konzessionen westlicherseits wird Putin seinen Truppenaufmarsch aber wohl nicht abblasen. Und Macron kann nicht im Namen der Nato oder der USA Vorschläge machen.

Macron lief Gefahr, von Putin über den Tisch gezogen zu werden. Mit dem Treffen konnte sich der Russe offen und gesprächsbereit geben, obwohl er hintenrum die Ukraine mit Panzern und 130 000 Soldaten so weit wie möglich umzingelt. Zweitens sucht Putin einen Keil zwischen in die westliche Einheit zu treiben. Deshalb betonte der Kreml, mit Europäern wie Macron könne man «vertieft» über die neue Sicherheitsarchitektur diskutieren.

Macron scheint sich bewusst zu sein, dass er in Putin einen abgebrühten Gegenüber hat. Der Russe duzte ihn am Montag, verschanzte sich aber hinter einem zehn Meter langen Verhandlungstisch. Pariser Diplomaten erinnern sich mit Schrecken, wie Nicolas Sarkozy im Jahr 2007 von Putin eiskalt abgeputzt wurde. Macron dagegen war vorbereitet. Auch weiss er in Gesprächen zu reagieren: Einen Handshake mit Donald Trump verwandelte er einst lächelnd in eine eiserne Faust, bis der damalige US-Präsident nachgab.