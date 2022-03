Russland: Kinder formen «Z» aus Putins «Spezialoperation»

Russland Schon die Kleinsten formen das «Z» aus Putins «Spezialoperation» im Kindergarten Wie mit Kindern darüber reden, was in der Ukraine passiert? Das russische Bildungsministerium hat eine eigene Antwort darauf gefunden. Inna Hartwich, Moskau Jetzt kommentieren 23.03.2022, 17.36 Uhr

Das «Z» ist zum allgegenwärtigen Symbol geworden - bis hinein in die russischen Kindergärten. Mit Russlandfahnen und in Z-Formation sollen die Kleinen ihre Unterstützung für Putin zeigen. zvg

Ein verschneiter Spielplatz, gelbe Klettergerüste und mehr als 50 Kinder. Die Buben und Mädchen aus dem Kindergarten Nummer 9 in der Industriestadt Nischni Tagil, 100 Kilometer von Jekaterinburg am Ural entfernt, stehen in ihren Schneeanzügen und in bunten Bommelmützen in der Kälte und schwenken russische Fähnchen.

«Wir sind für den Präsidenten, für den Sieg und den Ruhm Russlands», schreien sie. Irgendjemand hat sie aus der Höhe gefilmt, so lässt sich die Aktion, die sich die Kindergartenleitung hat einfallen lassen, besser verkaufen: Die Kleinen formen ein Z. Der lateinische Buchstabe, im Russland dieser Tage als eine Art neue Swastika gebraucht, steht für die Unterstützung der «Spezialoperation», unter der der Kreml seine Taten in der Ukraine ausführt. Zur Huldigung der russischen Armee müssen selbst Dreijährige antreten. Quer durchs Land.

Panzer aus Eierkartons und Streichholzschachteln

Im Kindergarten Nummer 2 in Kalininsk in der Region Saratow haben die Erzieherinnen zwölf Kinder in zwei Reihen hingesetzt und jedem von ihnen ein Din-A-4-Blatt mit einem orange-schwarzen Z in die Hand gedrückt. In Nowowoskresenka bei Nowosibirsk halten zwei Jungen und zwei Mädchen ein mit Fingerfarben bemaltes Z in Weiss-Blau-Rot in den Händen.

Im Kindergarten Nummer 111 in Sankt Petersburg präsentieren die Erzieherinnen eine «patriotische Ausstellung» ihrer Schützlinge: Panzer aus Eierkartons, Panzer aus Streichholzschachteln, Panzer aus Buntpapier. Ein Putin-Porträt hängt an der Tür, darüber ein Z, daneben eine Puppe.

Das «Z» ist das Symbol der russischen «Spezialoperation». zvg

Ein Zeichentrickfilm eines kremlloyalen Senders will in zweieinhalb Minuten erklären, was zwischen Russland und der Ukraine passiere. «Wanja und Kolja waren beste Freunde», heisst es darin. «Alles machten sie zusammen. Dann aber wechselte Kolja (ein Junge in den Farben der ukrainischen Flagge) in eine andere Klasse und wollte sich fortan Mykola nennen. Er hatte neue Freunde (ein Junge in den Farben US-amerikanischer Flagge). Er fing an, andere zu verhauen, angestiftet von seinen neuen Freunden.

Wanja (ein Junge in den Farben der russischer Trikolore) nahm ihm den Stock weg, damit er niemanden mehr schlägt. Aber Kolja heulte laut, so sahen alle drumherum in Wanja den Schuldigen. Dabei wollte Wanja nur Frieden für alle.» So ähnlich verhalte es sich zwischen den Brudervölkern Russland und der Ukraine, sagt die Stimme und verkauft den russischen Angriff auf das Nachbarland als Friedensmission.

Propaganda für Kinder ab sechs Jahren

Der Militarismus von klein auf ist nicht neu in Russland. Patriotismus-Unterricht gehört in den Lehrplan staatlicher Schulen. Seit einigen Tagen steht neues Videomaterial zur Verfügung: eine offene Stunde unter dem Namen «Die Verteidiger des Friedens». Es ist eine Propaganda-Veranstaltung für Kinder ab sechs. Da sitzt die zwölfjährige russische Sängerin Sofia Chomenko im Studio und sagt mit ihrer hellen Stimme: «Lasst uns über alles sprechen, was uns dabei helfen wird, herauszufinden, was gerade los ist.»

Sie hat «Experten» eingeladen. Einen Moderator, der bei Putins Volksfront mitmischt, einst zu Wahlkampfzwecken gegründet, und einen Militärexperten, der, wie Russlands unabhängige Journalisten herausfanden, als Beleg seiner Expertise nichts publiziert hat.

Die «Experten» erklären der Schülerin, dass die Orange Revolution in der Ukraine eine «Generalprobe» für die Bedrohung Russlands gewesen sei, sprechen über den acht Jahre andauernden «Terror» in den sogenannten Volksrepubliken im Donbass, legen nahe, dass die Nato Moskau «einkreise» und sagen das, was das russische Staatsfernsehen Tag für Tag sagt: «Die Spezialoperation hat das Ziel, die Ukraine zum Frieden zu zwingen.» Nach einer halben Stunde schaut Sofia nickend und sagt: «Ich fange an, die Logik zu sehen.»

Politische Agitation ist eigentlich verboten

Vor allem zum Jahrestag der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim, die Moskau als «Heimholung» bezeichnet, häuften sich die «Friedensstunden» in den Schulen. Schulleitungen bekamen vom Aufklärungsministerium ganze Handbücher mit möglichen Fragen der Schüler und den offiziellen Antworten darauf. «Politische Pädophilie» nennen Kritiker die Methoden, manche Eltern wehren sich gegen die Indoktrination ihrer Kinder. Sie beziehen sich auf das russische Schulgesetz. Danach ist politische Agitation in den Bildungseinrichtungen verboten. Eigentlich.

