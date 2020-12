Vergiftung Russland verhängt Sanktionen gegen Deutschland im Fall Nawalny Als Reaktion auf die von der EU wegen der Vergiftung des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny verhängten Sanktionen hat Russland Einreisesperren gegen Vertreter des deutschen Regierungsapparats verhängt. 22.12.2020, 13.19 Uhr

HANDOUT - Alexej Nawalny, Oppositionsführer aus Russland, spricht in einem Video, das auf seinem Instagram-Profil veröffentlicht wurde, mit dem Chemiewaffen-Spezialist Kudryavtsev. Foto: Navalny Instagram Account/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits Keystone/AP/Navalny Instagram Account

Das wurde am Dienstag der Geschäftsträgerin der deutschen Botschaft in Moskau, Beate Grzeski, bei einem Gespräch im russischen Aussenministerium mitgeteilt, wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Auswärtigen Amt in Berlin erfuhr. Der russische Aussenminister Sergej Lawrow hatte die Strafmassnahmen bereits im November angekündigt. Die Namen der betroffenen Personen wurden nicht mitgeteilt. Sie erfahren von der Sanktion erst bei Einreise nach Russland.