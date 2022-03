Geld veruntreut: Alexej Nawalny erneut zu Haft verurteilt

Russland Veruntreuung von Geldern: Kremlkritiker Alexej Nawalny erneut schuldig gesprochen Der bekannte Putin-Kritiker, Alexej Nawalny, ist in Moskau erneut für schuldig befunden worden. Diesmal geht es um Veruntreuung von Geldern. Wie lange er dafür ins Gefängnis muss, ist bisher unklar. 22.03.2022, 09.03 Uhr

Alexej Nawalny ist erneut schuldig gesprochen worden. AP

Ein Moskauer Gericht hat den inhaftierten Kremlgegner Alexej Nawalny in einem weiteren umstrittenen Prozess schuldig gesprochen. In dem als politische Inszenierung kritisierten Verfahren sprach die Richterin den bekanntesten Gegner von Kremlchef Wladimir Putin unter anderem wegen Betrugs in besonders grossem Umfang für schuldig. Das meldete die Agentur Interfax am Dienstag aus der Verhandlung.