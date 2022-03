Raketen-Angriff nahe Formel-1-Strecke in Saudi-Arabien

Trotz eines Raketen-Einschlags in der Nähe der Rennstrecke von Dschidda will die Formel 1 an der Austragung des Rennens in Saudi-Arabien festhalten. Die saudischen Behörden hätten versichert, dass der Grand Prix wie geplant stattfinden könne, teilte die Rennserie am Freitagabend mit.

25.03.2022, 20.38 Uhr