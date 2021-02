Scheich-Tochter Eingesperrte Prinzessin von Dubai in neuem Video: «Sie haben mir gedroht, dass ich nie wieder die Sonne sehen werde» Nach ihrer gescheiterten Flucht vor zwei Jahren wird Prinzessin Latifa al Maktoum in Dubai gefangen gehalten. In an die BBC übermittelten Videos schildert die 34-Jährige ihre verzweifelte Lage. Michael Wrase aus Limassol 17.02.2021, 16.04 Uhr

Aus dem blassen Gesicht von Latifa spricht Verzweiflung. Seit mehr als zwei Jahren wird die «königliche Hoheit» von ihrem mächtigen Vater, Scheich Mohammed bin Raschid al Maktoum, in einer Villa in Dubai gefangen gehalten. Um ihre Videobotschaft aufzunehmen, hat sich die Prinzessin in der Toilette verkrochen. «Es ist das einzige Zimmer mit einer Tür, die ich abschliessen kann», sagt Latifa zitternd, ehe sie aufgeregt erzählt, wie es ihr in der «Einzelhaft» ergeht.