Scholz ist seinem Ziel einen Schritt näher Die SPD, die FDP und die Grünen verkünden den Durchbruch. Bald sei «Ampel»-Time. Cornelie Barthelme, Berlin 15.10.2021, 20.53 Uhr

Wollte man in der Haut von Christian Lindner stecken an diesem Freitag? Oder doch lieber in der von Olaf Scholz? Beide treten sie vorne auf die Bühne. Eigentlich liegen sie ja durchaus weit auseinanderliegen. Doch an diesem Nachmittag stehen Lindner und Scholz nahe beieinander im Foyer des «Hub27» – einem Berliner Ort, der aussieht wie er heisst. Multifunktionshalle. Was zum Anlass passt wie gemacht. Man kann sich alles Mögliche vorstellen. Alles Unmögliche allerdings auch.