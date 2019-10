Schüsse im deutschen Halle: Zwei Personen getötet

Am Mittwochmittag sind in der deutschen Stadt Halle Schüsse gefallen. Gemäss der Polizei Halle gibt es zwei Tote.

Gegen Mittag sind in der deutschen Stadt Halle im mitteldeutschen Bundesland Sachsen-Anhalt mehrere Schüsse gefallen. Zwei Personen wurden dabei getötet. Via Twitter informiert die Polizei Halle, dass sie nach den mutmasslichen Tätern fahndet und bittet die Bevölkerung, in ihren Wohnungen zu bleiben:

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen in #Halle getötet.



Es fielen mehrere Schüsse. Die mutmaßlichen Täter sind mit einem Fahrzeug flüchtig. Wir fahnden mit Hochdruck und bitten die Bevölkerung in ihren Wohnungen zu bleiben. #hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019

Der Vorfall hat sich gemäss Berichterstattung der «Mitteldeutschen Zeitung» im Paulusviertel ereignet. Anwohnern zufolge sei die Tat in der Nähe einer Synagoge geschehen, dies sei jedoch von der Polizei derzeit nicht bestätigt.