Schweizer Gemeinschaftszentrum für Flüchtlinge auf Lesbos brennt ab

Am Samstagabend ist das Gemeinschaftszentrum «One Happy Family» auf Lesbos abgebrannt. Sie den Flüchtlichen als Treffpunkt. 07.03.2020, 22.31 Uhr

Die Lage auf Lesbos ist angespannt, in den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu Gewalttaten von rechten Gruppierungen Archivbild: Panagiotis Balaskas / AP

(dpa) Im Gemeinschaftszentrum «One Happy Family» auf Lesbos ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Betreiber des Zentrums am Abend über Facebook mitteilten, wurde der Brand von der Feuerwehr gelöscht. Verletzt worden sei niemand, aber viele Gebäude seien zerstört. Das Zentrum liegt unweit der Flüchtlingsunterkunft Kara Tepe, wo rund 1500 Flüchtlinge und Migranten leben, darunter viele Kinder und Familien. Die Anlage von One Happy Family diente den Flüchtlingen als Treffpunkt. Die Brandursache stand am Abend noch nicht fest.