Selbstversuch Träumt sie jetzt von Putin? Unsere Korrespondentin hat sich mit Sputnik V impfen lassen – so ist es ihr ergangen Der russische Impfstoff ist eine Erfolgsgeschichte mit grossem Aber. Unsere Korrespondentin hat lange gezögert - und sich dann doch pieksen lassen. Inna Hartwich aus Moskau 01.05.2021, 05.00 Uhr

Coronavakzin und Propagandainstrument: Der umstrittene Impfstoff Sputnik V – CH-Media-Korrespondentin Inna Hartwich hat sich damit impfen lassen. Bilder: Getty Images/CH Media

«Bitte lassen Sie sich impfen», sagte Russlands Präsident Wladimir Putin kürzlich während seiner Rede an die Nation. Er, der es immer gern betont, das russische Vakzin sei nicht nur der erste registrierte Coronavirus-Impfstoff der Welt, sondern auch der beste. Mit einer Wirkung von 97,6 Prozent, wie der Russische Fonds für Direktinvestitionen behauptet, der für die Vermarktung zuständig ist.

In Moskau scheint an fast jeder Ecke ein Impfzentrum zu sein. In staatlichen Polikliniken genauso wie in Theatern oder Einkaufszentren. Möglich auch ohne Termin. Man kommt, setzt sich hin, zeigt den Pass und bekommt die Spritze, die das Leben in Pandemie-Zeiten erleichtern soll.

Obwohl die russische Führung von Anfang an behauptet hatte, Ausländer im Land würden nicht geimpft, war es lange kein Problem, bei einer russischen Poliklinik anzurufen und auch ohne die für jeden Russen obligatorische Pflicht-Krankenversicherung zum Impfen vorbeizukommen.

Fast wird es nichts mehr

Weil ich selbst etliche Vorerkrankungen habe und weil die Sputnik-V-Geschichte auf Intransparenz basiert, wartete ich lieber. Erst auf die Erfahrungen von Bekannten, dann auf die Entscheidung der europäischen Arzneimittelbehörde Ema, die derzeit eine mögliche Zulassung des Impfstoffs in Europa prüft. Derweil erkranken in meinem Umfeld immer mehr Menschen an Covid-19. Ich beschliesse, auf Sputnik zu vertrauen. Und komme fast zu spät.

Denn seit Putins Rede an die Nation ist es plötzlich unklar, ob selbst Moskauer Privatkliniken Ausländer ohne eine Aufenthaltsgenehmigung impfen dürfen. Da ich als Journalistin aber lediglich eine Registrierung habe, weisen mich die Spitäler ab. «Sie sind zu spät», erklärt man mir am Telefon im ersten Spital, dem zweiten, dem fünften. Eines aber sagt: «Bringen Sie Ihren Pass mit.» Bevor auch dieses Fenster geschlossen wird, fahre ich in den Norden Moskaus - im Wissen um das Vertrauensproblem, das Sputnik V nicht nur in Europa hat.

Der Impfstoff mag ein Exportschlager sein, er mag in Lateinamerika gut ankommen und selbst deutsche Ministerpräsidenten dazu treiben, sich Millionen Dosen sichern zu lassen. Bei vielen Russen löst er Skepsis aus. Bei manchen, weil sie Präparaten aus «vaterländischer Produktion» grundsätzlich nicht trauen. Bei anderen, weil vom Staat vermittelt wird, er habe die Krankheit so gut im Griff, dass sie längst auf dem Rückzug sei, während täglich mehr als 8000 Infizierte gemeldet werden.

Russlands unverhohlene Politisierung der wissenschaftlichen Leistung des Moskauer Gamaleja-Instituts für Epidemiologie und Mikrobiologie hat dem Stoff geschadet. Zudem fehlen weiterhin zuverlässige Daten. Brasilien untersagt die Einfuhr, auch die Slowakei und Tschechien sprechen sich gegen Sputnik V aus.

Der Impfstoff als Propaganda-Instrument

Im offiziellen Sputnik-V-Twitterkanal - mit mehr als 400'000 Followern recht gefragt - wird derweil zum Propaganda-Gegenschlag ausgeholt. Immer direkter, immer schriller. Hier wird Stimmung gegen andere Impfstoffe gemacht, es vermischen sich Statistiken mit Informationen. Etwas stimmt, anderes ist vollkommener Unsinn.

Am Ende steht die totale Irreführung. Vieles wird zurechtgebogen und dient einem Zweck: Sputnik V soll als das einzig Beste dastehen. Auch in Russland stösst dieses Vorgehen viele ab. So mancher Stadtpräsident greift da schon einmal zu anderen Motivationsmethoden: Prämien sollen die Menschen zur Impfnadel locken.

«Sie könnten starkes Kopfweh bekommen»

Ich brauche keinen zusätzlichen Anreiz. Im Norden Moskaus angekommen, stehe ich vor einem alten Gebäude, mit einer knallbunten Hülle drumherum. Ein Kinderwunschzentrum. Die Frau am Empfang kopiert meinen Pass, ich unterschreibe den Zettel für die Versicherung und versinke im weichen rötlichen Sessel vor dem Behandlungsraum 22.

Eintrittskarte in ein normales Leben: Der russische Impfpass. Inna Hartwich

Der junge Arzt ist gut gelaunt – und sehr interessiert an meiner Krankengeschichte. «Falls Sie der Medizin dieses Landes etwas Gutes tun wollen, kann ich Sie gern an ein Fachzentrum empfehlen», sagt er und bescheinigt mir, ein «hochspannendes Exponat» zu sein.

Wer hätte gedacht, dass ich noch zu Lebzeiten zu einer Art Museumsstück werden könnte. Ich lehne ab und mache meinen Arm frei. Damit gehöre ich zu den knapp 12 Millionen Menschen, die in Russland bislang ihre erste Coronavirus-Impfung bekommen haben. Es sind nicht viele. In drei Wochen ist der nächste Termin.

Die Krankenschwester misst Fieber, Puls, Blutdruck und Sättigung, zeigt mir die Ampulle: Gam-Covid-Vac (genannt Sputnik V), Ablaufdatum 08/21. «Sie könnten starkes Kopfweh bekommen, Fieber, auch Durchfall. Nach spätestens 48 Stunden sollte es vorbei sein», sagt der Arzt. Ich stelle mich auf unschöne zwei Tage ein. Und warte auch hier. Vergeblich. Der Oberarm tut zwar auch nach 48 Stunden noch weh, sonst passiert aber nichts. Kein Kopfweh, Fieber - oder Putin-Träume.

«Fliegst du jetzt ins Weltall?», fragt die fünfjährige Tochter, ein Riesen-Kosmos-Fan, ganz fasziniert davon, dass ich nun Sputnik in mir drin habe, von einem Juri angeordnet. Wenn auch keinem Gagarin.