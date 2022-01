Sexuelle Übergriffe bei "The Voice of Holland"

sexuelle Übergriffe Skandal um Casting-Show in Holland: Dutzende junge Frauen Opfer Immer mehr junge Frauen, die bei «The Voice of Holland» auf eine Gesangskarriere hofften, berichten, was sie bei der Castingshow erleben mussten: Sie seien belästigt und begrapscht worden. Nun kam es zur Anzeige. 20.01.2022, 19.25 Uhr

Abgesetzt: Nach den Vorwürfen mehrerer Kandidatinnen, soll es eine Untersuchung gegen die Macher von «The Voice of Holland» geben. Reto Martin

Im Skandal um sexuelle Übergriffe bei der Casting-Show «The Voice of Holland» ist gegen einen Coach mindestens eine Anzeige wegen Vergewaltigung erstattet worden. Eine junge Kandidatin der Show beschuldigte den prominenten niederländischen Rapper Ali B., er habe sie zum Sex gedrängt und seine Machtposition ausgenutzt. Über den Vorfall berichtete sie im online-Programm «Boos» des öffentlich-rechtlichen Senders BNNVARA am Donnerstag. Der Skandal um die Castingshow ist die bisher grösste #MeToo-Affäre in den niederländischen Medien. Der Rapper weist die Vorwürfe zurück.