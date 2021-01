Spanien Heftige Explosion: Mehrstöckiges Seniorenheim in Madrid zerstört Eine Explosion erschütterte die spanische Hauptstadt Madrid. Die Ursache ist noch unklar. 20.01.2021, 16.00 Uhr

Im Zentrum von Madrid explodierte am Mittwochnachmittag ein Seniorenheim. Rauch und Staub in Madrid. Passanten filmen den Vorgang mit ihren Handys. In der Toledostrasse liegt überall Schutt verteilt. Die Feuerwehr ist vor Ort. Der Rauchist von überallher zu sehen.