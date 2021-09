Was Cédric Wermuth bei Olaf Scholz (SPD) lernen will.

SPD liegt in Führung Olaf Scholz auf dem Weg ins Kanzleramt – und was sich die Schweizer Genossen bei der deutschen SPD abschauen wollen Mit Olaf Scholz ist die SPD wieder aus der Versenkung aufgestiegen. Für die Schweizer Genossen sind die Parteifreunde in Deutschland durchaus Vorbild. Doch warum ist der trockene Scholz eigentlich so beliebt? Christoph Reichmuth, Lehrte 22.09.2021, 16.38 Uhr

Kein packender, aber ein solider Auftritt in Lehrte: SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Key/Julian Stratenschulte/21.09.21

Leichten Schrittes drängt Olaf Scholz auf die Bühne. Weisses Hemd, ohne Sakko. Lässig wirkt das alles. Das Publikum in Lehrte, einer Kleinstadt nahe Hannover, applaudiert. Viele machen Handy-Fotos. Vielleicht kommen sie heute dem nächsten Kanzler so nahe wie später nie mehr.

Scholz lächelt, legt dann los. Tiefere Mieten, höherer Mindestlohn, soziale Gerechtigkeit, Klimaneutralität. «Ich möchte in einer Gesellschaft des Respekts leben», ruft er. Die Vermögenssteuer will er wieder einführen. «In der Schweiz gibt es die doch auch». Die 400 Besucher auf dem Vorplatz eines schmucklosen Sparkassen-Gebäudes schwenken Gewerkschafts- und SPD-Fahnen, es gibt Beifall für Scholz.

Der 63-Jährige hat beste Chancen, seine Sozialdemokraten am Sonntag auf Platz eins zu führen. Werden die Genossen stärkste Kraft, muss Olaf Scholz eine Regierung zustande bringen. Bloss mit wem? Wie es aussieht, bräuchte die SPD zwei Partner. Die Grünen wären Partner Nummer eins, das ist im Prinzip ausgemachte Sache.

Aber wer ist der dritte im Bunde? Die Linkspartei? Schwer vorstellbar. Die Linkspartei will die Nato abschaffen, ist gegen Auslandeinsätze der Bundeswehr. Scholz ist ein Verfechter der EU und der Nato, das passt nicht zusammen. Dann doch die FDP? Auch dafür fehlt die Fantasie. Die Liberalen im Sandwich zwischen Roten und Grünen? Machen die da mit?

Skandale, die niemand versteht

Dass Scholz die Beliebtheitsskala anführt, ist eigentlich erstaunlich. Scholz ist nicht der charismatische Menschenfänger, er wirkt eher spröde, fast etwas langweilig. Und er hatte als Kanzlerkandidat ja auch einen etwas holperigen Start in die Kampagne. Die linke Parteiführung um Saskia Esken und Norbert-Walter Borjans verhinderte den Vizekanzler an der Parteispitze.

Und jetzt ist er plötzlich der Messias, der die Genossen in die Regierung führen soll? Kommt hinzu, dass Scholz politisch nicht immer eine gute Figur abgegeben hat. Als Finanzminister ist er mindestens politisch mitverantwortlich für Finanzskandale, etwa rund um die Pleite des FinTech-Riesen Wirecard.

Aber diese Finanzgeschichten, sie sind derart komplex, dass kaum jemand durchblickt. Das ist das Glück von Olaf Scholz. «Da ist er irgendwie ins Fettnäpfchen getreten», sagt die 83-jährige Betty. Ihr geht es wie den meisten Deutschen. «Wer da was genau falsch gemacht hat, das weiss man ja nicht». Scholz findet sie kanzlertauglich.

25 Prozent für die SPD. Von solchen Zahlen sind die Schweizer Genossen weit entfernt. 16,8 Prozent holte die SP bei den letzten Wahlen 2019. Bei der SP träumt man von starken Genossen in ganz Europa. In Portugal, Spanien, in den skandinavischen Ländern stehen Sozialdemokraten in der Regierungsverantwortung, nun vielleicht bald beim wichtigsten Nachbarland.

Die Zahlen aus Deutschland, wo Grüne, SPD und die Linkspartei in Umfragen auf fast 50 Prozent Stimmenanteil kommen, machen SP-Co-Chef Cédric Wermuth Mut. «Das zeigt, dass die soziale Frage ins Zentrum der Politik gestellt werden muss».

Träumt von starken Genossen in ganz Europa: SPD-Co-Chef Cedric Wermuth. Walter Bieri / KEYSTONE/28.08.2021

Was die Schweizer SP von der SPD lernen kann? Geschlossenheit, meint Wermuth. Die Integration aller politischer Strömungen, die es innerhalb der Partei gibt. Wermuth sagt:

«Auch wir brauchen Geschlossenheit, von Daniel Jositsch bis zu Tamara Funiciello.»

In Lehrte bekommt man eine Ahnung davon, warum die Menschen Olaf Scholz so vertrauen. Er wirkt robuster als sein Kontrahent Armin Laschet, dem der Wahlkampf zusetzt. Scholz strahlt Krisenresistenz aus. Laschet wirkt hingegen müde. Der CDU-Kandidat hat es ja auch nicht leicht.

Die Menschen wissen, dass Laschet nicht der Kandidat der Herzen ist, und Laschet spürt das auch. Da hat es Scholz einfacher. Die Partei wirkt geschlossen wie nie, vor allem macht sie kaum Fehler.

Scholz ist ein erfahrener Exekutivpolitiker, das ist ein weiterer Pluspunkt. Die Zeiten werden rauer. Da entscheiden sich viele für jenen Mann, in dem sie den fähigsten Krisenmanager sehen. Und ist Scholz doch einmal in der Kritik, lässt er die an sich abperlen. Er trägt ja nicht einfach so den Beinamen «Teflon-Scholz» oder «Scholzomat».

Scholz steht jetzt schon länger als geplant auf der Bühne. Er muss Fragen aus dem Publikum beantworten. Rente, Corona. Dann endlich eine Frage, die Auflockerung verspricht. Was sein Lieblingsbier sei? Lachen im Publikum. Und Scholz? Der gibt den Scholzomaten:

«Da ich im Wahlkampf bin,

ist es ein alkoholfreies Bier».

Das hätte man origineller beantworten können. Scholz ist eben kein Sprücheklopfer. Muss er ja nicht sein für das Amt, das er anstrebt. Er winkt von der Bühne. Der nächste Termin wartet. Die Lehrter applaudieren. Mitreissend war das nicht. Ein solider Scholz-Auftritt. Das könnte am Ende reichen.