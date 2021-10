«Captain Kirk» William Shatner erstmals wirklich ins All geflogen

«Star Trek»-Ikone «Captain Kirk» erstmals wirklich ins All geflogen: «Ich bin überwältigt» Als «Captain Kirk» wurde William Shatner zur «Star Trek»-Ikone. Jetzt ist der kanadische Schauspieler mit einem Raumschiff von Amazon-Gründer Jeff Bezos erstmals wirklich in den Weltraum geflogen. Shatner wird zum ältesten Menschen im All - und zeigt sich bewegt. 13.10.2021, 18.15 Uhr



Die Besatzung der NS18, die am Mittwochnachmittag für zehn Minuten bis an die Grenze des Weltalls geflogen war. Der Zweite von links ist der mittlerweile 90 Jahre alte William Shatner.

AP

Die «Star Trek»-Ikone William Shatner ist erstmals wirklich ins All geflogen. Der 90 Jahre alte kanadische Schauspieler unternahm am Mittwoch an Bord einer «New Shepard»-Raumkapsel der Firma Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos einen rund zehnminütigen All-Ausflug. Shatner, der vor allem mit seiner Rolle als «Captain Kirk» auf dem «Raumschiff Enterprise» berühmt wurde, ist damit nun der älteste jemals ins All gereiste Mensch. «Ich bin überwältigt», sagte der sichtlich bewegte Schauspieler nach der Landung unter Tränen.