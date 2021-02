Starke Schneefälle Wintereinbruch legt ganz New York lahm Ein Wintereinbruch hat die Stadt New York und Teile des Nordostens der USA lahmgelegt. dpa/chm 02.02.2021, 06.40 Uhr

Angesichts des vorhergesagten Schneefalls von bis zu knapp einem halben Meter trat am Montagmorgen (Ortszeit) der von New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio verhängte Ausnahmezustand in Kraft, der unter anderem alle Bewegungen und Autofahrten in der Stadt beschränkt. Der heftige Niederschlag und starke Winde hielt den ganzen Montag an und setzte sich auch in der Nacht auf Dienstag fort.