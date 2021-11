Streit, Zoff und Sorgen Ende des «Wunders»: Portugal vor Neuwahl und ungewisser Zukunft Die Sozialisten haben Portugal mit Unterstützung einer bunten Palette linker Parteien sechs Jahre lang solide geführt. Viel Pragmatismus, Null Populismus. Das «portugiesische Wunder» wurde im In- und Ausland gefeiert. Damit ist es nun vorbei. Es gibt Streit, Zoff und Sorgen. 05.11.2021, 07.03 Uhr

Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa hat Neuwahlen für den 30. Januar ausgerufen. Keystone

(dpa) Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa hat zur Beilegung einer Regierungskrise Neuwahlen für den 30. Januar ausgerufen - und dabei alles getan, um die Bürger seines Landes zu beruhigen. «In solchen Momenten gibt es immer eine demokratische Lösung, ohne Drama und Angst», sagte das Staatsoberhaupt am späten Donnerstagabend mit fester Stimme, ja in fast väterlichem Ton. Der Präsident, der in Portugal direkt vom Volk gewählt wird und relativ viel Macht hat, betonte in seiner Rede an die Nation, nach dem Scheitern des Haushaltsentwurfs der linken Minderheitsregierung von Ministerpräsident António Costa habe er keine Alternative gehabt.