USA: Der Streit um Assistentin versperrt den Blick auf Trump

Sturm auf das Kapitol Ein aufgebrachter Präsident Trump, Secret-Service-Agenten und neue Widersprüche: So wird die Belastungszeugin diskreditiert Cassidy Hutchinson, Angestellte im Weissen Haus, packt über das Ende der Präsidentschaft von Donald Trump aus. Und wird deshalb im rechten Amerika umgehend als Lügnerin angeschwärzt. Was dieser Streit über den amerikanischen Politbetrieb aussagt. Renzo Ruf, Washington 01.07.2022, 16.47 Uhr

Cassidy Hutchinson, Assistentin des Stabschefs im Weissen Haus in den letzten Monaten der Präsidentschaft von Donald Trump, am Dienstag während ihres Auftrittes im Repräsentantenhaus. Keystone.

Eine filmreife Szene: Am 6. Januar 2021, als sich in Washington Zehntausende von Demonstranten versammelten, um gegen das angeblich gefälschte Resultat der Präsidentenwahl zu demonstrieren, da attackierte Donald Trump einen Personenschützer.

Als der Secret Service dem abgewählten Präsidenten beschied, dass er aus Sicherheitsgründen nicht zum Kapitol reisen könne, um dort weiter gegen die Bestätigung des Wahlsiegs von Kontrahent Joe Biden zu agitieren, griff Trump kurzerhand zum Steuer des präsidialen Geländewagens. Er wolle zum Kapitol, und dies sei ein Befehl, soll er gesagt haben. Ein Secret-Service-Agent forderte ihn daraufhin an, seine Hand vom Lenkrad zu nehmen. Da habe Trump den Mann mit seiner anderen Hand attackiert.

So erzählte es Cassidy Hutchinson, die rechte Hand des damaligen Stabschefs des Weissen Haus, am Dienstag vor dem parlamentarischen Ausschuss, der den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 untersucht. Und weil diese Anekdote bestätigte, was die linke Hälfte Amerikas schon immer wusste – Trump ist ein gefährlicher Mann –, verbreitete sich die Geschichte in Windeseile.

Auch deshalb dauerte es nicht lange, bis das rechte Amerika zurückschlug. Die Geschichte sei erstunken und erlogen, sagte Trump auf seinem sozialen Netzwerk «Truth Social». In einem Interview mit dem Nachrichtensender Newsmax beleidigte er Hutchinson am Donnerstag als «Wirrkopf» und behauptete, sie leide unter psychischen Störungen. (Diese Ferndiagnose konnte Trump ausstellen, obwohl er Hutchinson auch sagte, er kenne sie eigentlich nicht.)

Hutchinson sei eine Karrieristin, doppelte Sean Hannity, Moderator auf dem Nachrichtensender Fox News Channel, nach. Bevor sie Trump in den Rücken gefallen sei, habe sie den Präsidenten um Geld für ihren Anwalt angebettelt. Und Steve Bannon, der nach einem Abstecher nach Europa nun wieder den amerikanischen Politbetrieb aufmischt, machte sexistische Witze über Hutchinson und beschuldigte sie, unter Eid gelogen zu haben.

Wahr an diesen Dementis ist: Die Geschichte mit der präsidialen Attacke klingt in der Tat unglaublich. Der Geländewagen des Typus Chevrolet Suburban, in dem Trump am 6. Januar befördert wurde, ist massgeschneidert – so befindet sich zwischen Fahrer und Präsident, der normalerweise in der zweiten Reihe sitzt, eine Art Trennscheibe.

Ein Secret-Service-Agent sagte diese Woche, diese Trennung könne in einem Notfall zwar versenkt und damit überwunden werden. Aber man müsse schon sehr wendig sein, um sich zwischen den beiden Sitzreihen zu bewegen. Und Trump, gross gewachsen, übergewichtig, sei das Gegenteil von wendig.

Vielleicht wäre es also besser gewesen, hätte der demokratisch kontrollierte Untersuchungsausschuss die filmreife Story überprüft, nötigenfalls mit dem Secret Service. Wahr ist aber auch: Hutchinson behauptete am Dienstag nie, sie habe diesen bizarren Ausbruch mit eigenen Augen gesehen. Vielmehr sagte sie, Tony Ornato habe ihr die Geschichte erzählt, unter Anwesenheit eines Secret-Service-Agenten. Und der Agent, ein Augenzeuge, habe Ornato nicht widersprochen.

Trump wollte das Staatsgefüge aushebeln. Das ist wichtig!

Dazu muss man wissen: Ornato amtierte am Ende der Amtszeit des 45. Präsidenten als Stellvertreter von Stabschef Mark Meadows, er arbeitete eng mit Hutchinson zusammen. Ornato gilt als stahlharter Trump-Loyalist; und Trump vertraute ihm, weil er vor seiner Berufung ins Weisse Haus als Personenschützer des Präsidenten amtiert hatte. Und: Im Gegensatz zu Hutchinson hat der ehemalige Secret-Service-Agent bisher nicht öffentlich und unter Eid über die Ereignisse ausgesagt, die sich am 6. Januar 2021 in der amerikanischen Hauptstadt abgespielt hatten.

Aber vielleicht ist der Streit über die Belastungszeugin, den präsidialen Geländewagen und Trump auch ein wenig symptomatisch für die Medienberichterstattung über den Ex-Präsidenten. Im linken Amerika werden Menschen wie Cassidy Hutchinson umgehend und unbesehen in einen Heldenstatus versetzt, sobald sie Trump anschwärzen. Derweil stürzt sich das rechte Amerika auf Nebensätze und allzu menschliche Widersprüchlichkeiten, um sämtliche Aussagen dieser Person in Zweifel zu ziehen – wider besseres Wissen.

Dies versperrt die Sicht auf das Bild, das Hutchinson und andere Zeugen, die vor dem Ausschuss aussagten, über Trump zeichneten: Der Ex-Präsident ist ein Mann, der sich mit seiner Niederlage in der Wahl 2020 nicht abfinden wollte und deshalb bereit war, das amerikanische Staatsgefüge aus den Angeln zu haben. Am 6. Januar 2021 wollte er an der Spitze eines Zuges aufgebrachter Demonstranten zum Kapitol ziehen, um dort den Wahlsieg Bidens zu kassieren. Das ist die eigentlich wichtige Schlagzeile, über die Amerika diskutieren sollte.

