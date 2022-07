Sturm aufs Kapitol: Trumps Verhalten mit Amtseid nicht vereinbar

Kommentar Sturm auf das Kapitol: Falls in Amerika wirklich niemand über dem Gesetz steht, dann ist es Zeit für einen Gerichtsprozess gegen Donald Trump Die Untersuchungskommission zum 6. Januar 2021 hat genügend Material vorgelegt, das eine Anklage gegen den abgewählten Präsidenten Donald Trump rechtfertigen würde. Renzo Ruf, Washington Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Donald Trump am 6. Januar 2021: Erst am späten Nachmittag liess er sich von seinen Beratern dazu überreden, eine Video-Botschaft an seine gewalttätigen Anhängerinnen und Anhänger aufzunehmen. AP

Eigentlich ist sie überflüssig, die parlamentarische Kommission, die im Auftrag des Repräsentantenhauses den Sturm auf das Kapitol untersucht. Denn Donald Trump hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, welches Ziel er nach seiner Niederlage bei der Präsidentenwahl 2020 verfolgte: Er wollte das Resultat umstossen, nötigenfalls mit Gewalt.

Das sagt er noch heute, fast zwei Jahre später, ganz offen. So stellte Trump diese Woche auf seinem sozialen Netz «Truth Social» die rhetorische Frage: «Soll ich glücklich sein?», dass er mit Hilfe einer angeblich «manipulierten» und «gestohlenen» Wahl um sein Amt gebracht worden sei.

Nun gibt es auch in den USA keine Gesetze, die einem Politiker vorschreiben, sich mit einer Niederlage an der Urne abzufinden. Und das ist gut so, denn schlechte Verlierer finden sich nicht nur in den Reihen der Republikaner. Zwischen einer Präsidentschaftskandidatin, die auch Jahre später noch sagt, dass sie von russischen Hackern um ihren Sieg gebracht worden sei und einem Präsidenten, der eine gewalttätige Menschenmenge nach Washington beordert, besteht aber ein grosser Unterschied.

Die Untersuchungskommission hat diesen Kontrast in acht Anhörungen, die am Fernsehen von einem Millionenpublikum verfolgt wurden, noch akzentuiert. Mit eigenen Augen konnten Amerikanerinnen und Amerikaner sehen, wie Trump zuerst hinter verschlossenen Türen und dann am 6. Januar in aller Öffentlichkeit versuchte, das Resultat einer rechtmässigen Wahl umzustossen.

Die präsentierten Dokumente und Zeugenaussagen waren häufig schockierend; sie zeigten mit aller Deutlichkeit, dass dem 45. Präsidenten Normen und Gesetze egal sind. Dieses Verhalten, das mit dem Amtseid eines Staatsoberhauptes nicht vereinbar ist, muss nun Konsequenzen haben – auch weil Trump mit einem Comeback auf der politischen Bühne liebäugelt.

Niemand, sagte Justizminister Merrick Garland diese Woche in Washington, stehe in Amerika über dem Gesetz. Es ist Zeit, dass diese Aussage einem Praxistest unterzogen wird. Dank der Untersuchungskommission zum 6. Januar ist ausreichend Material für einen Prozess gegen Donald Trump vorhanden.

